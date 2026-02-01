Cadillac, Aston Martin y TODOS los kilómetros de cada equipo de F1 y proveedor de motores en Barcelona
La sesión de shakedown de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya ha llegado a su fin. Aunque siempre resulta interesante analizar los tiempos de vuelta, lo más importante es acumular kilómetros. En este resumen, GPFans ofrece una visión detallada de la distancia recorrida por los equipos y proveedores de motores.
El primer día, Isack Hadjar –el nuevo compañero de Max Verstappen– se mostró como el piloto más rápido en Red Bull, mientras que Esteban Ocon, en Haas, acumuló la mayor cantidad de kilómetros.
El segundo día, una intensa lluvia limitó la acción a Ferrari y Red Bull: Verstappen consiguió el mejor tiempo, y Hadjar finalizó la sesión vespertina tras un accidente. El tercer día estuvo marcado por problemas de fiabilidad en Haas, situación que también afectó a Audi. Mercedes completó 183 vueltas, consiguiendo un rotundo 1-2 con Kimi Antonelli y George Russell.
El cuarto día, Mercedes volvió a dominar tanto en kilómetros acumulados como en marcar el tiempo más rápido. Aston Martin dio sus primeras vueltas tras la llegada del AMR26 el miércoles por la noche, mientras que Williams se mantuvo al margen. El viernes, Ferrari y McLaren encabezan la clasificación de tiempos.
Programas
Cada equipo de Fórmula 1 pudo rodar en el Circuit de Barcelona-Catalunya en únicamente tres de los cinco días programados.
|Equipo
|Lunes
|Martes
|Miércoles
|Jueves
|Viernes
|McLaren
|✖
|✖
|✔
|✔
|✔
|Mercedes
|✔
|✖
|✔
|✔
|✖
|Red Bull
|✔
|✔
|✖
|✖
|✔
|Ferrari
|✖
|✔
|✖
|✔
|✔
|Williams
|✖
|✖
|✖
|✖
|✖
|Racing Bulls
|✔
|✖
|✔
|✔
|✖
|Aston Martin
|✖
|✖
|✖
|✔
|✔
|Haas
|✔
|✖
|✔
|✖
|✔
|Audi
|✔
|✖
|✔
|✖
|✔
|Alpine
|✔
|✖
|✔
|✖
|✔
|Cadillac
|✔
|✖
|✖
|✔
|✔
Resumen de equipos
Mercedes recorrió la mayor distancia acumulada, aunque el total de vueltas puede variar ligeramente al incluir o no las vueltas de entrada y salida.
|Equipo
|Vueltas totales
|Kilómetros totales
|Mercedes
|500
|2329
|Ferrari
|437
|2035
|Haas
|390
|1816
|Alpine
|347
|1616
|Racing Bulls
|321
|1495
|Red Bull
|303
|1411
|McLaren
|287
|1337
|Audi
|240
|1118
|Cadillac
|164
|764
|Aston Martin
|66
|307
|Williams
|0
|0
Resumen de proveedores de motores
Mercedes encabeza tanto la clasificación de equipos como la de proveedores de motores.
|Proveedor de motor
|Vueltas totales
|Kilómetros totales
|Mercedes
|1134
|5281
|Ferrari
|991
|4615
|Red Bull Ford
|624
|2906
|Audi
|240
|1118
|Honda
|66
|307
