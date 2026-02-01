Cadillac, Aston Martin y TODOS los kilómetros de cada equipo de F1 y proveedor de motores en Barcelona

La sesión de shakedown de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya ha llegado a su fin. Aunque siempre resulta interesante analizar los tiempos de vuelta, lo más importante es acumular kilómetros. En este resumen, GPFans ofrece una visión detallada de la distancia recorrida por los equipos y proveedores de motores.

El primer día, Isack Hadjar –el nuevo compañero de Max Verstappen– se mostró como el piloto más rápido en Red Bull, mientras que Esteban Ocon, en Haas, acumuló la mayor cantidad de kilómetros.

El segundo día, una intensa lluvia limitó la acción a Ferrari y Red Bull: Verstappen consiguió el mejor tiempo, y Hadjar finalizó la sesión vespertina tras un accidente. El tercer día estuvo marcado por problemas de fiabilidad en Haas, situación que también afectó a Audi. Mercedes completó 183 vueltas, consiguiendo un rotundo 1-2 con Kimi Antonelli y George Russell.

El cuarto día, Mercedes volvió a dominar tanto en kilómetros acumulados como en marcar el tiempo más rápido. Aston Martin dio sus primeras vueltas tras la llegada del AMR26 el miércoles por la noche, mientras que Williams se mantuvo al margen. El viernes, Ferrari y McLaren encabezan la clasificación de tiempos.

Programas

Cada equipo de Fórmula 1 pudo rodar en el Circuit de Barcelona-Catalunya en únicamente tres de los cinco días programados.

Equipo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes McLaren ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ Mercedes ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ Red Bull ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ Ferrari ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ Williams ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ Racing Bulls ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ Aston Martin ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ Haas ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ Audi ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ Alpine ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ Cadillac ✔ ✖ ✖ ✔ ✔

Resumen de equipos

Mercedes recorrió la mayor distancia acumulada, aunque el total de vueltas puede variar ligeramente al incluir o no las vueltas de entrada y salida.

Equipo Vueltas totales Kilómetros totales Mercedes 500 2329 Ferrari 437 2035 Haas 390 1816 Alpine 347 1616 Racing Bulls 321 1495 Red Bull 303 1411 McLaren 287 1337 Audi 240 1118 Cadillac 164 764 Aston Martin 66 307 Williams 0 0

Resumen de proveedores de motores

Mercedes encabeza tanto la clasificación de equipos como la de proveedores de motores.

Proveedor de motor Vueltas totales Kilómetros totales Mercedes 1134 5281 Ferrari 991 4615 Red Bull Ford 624 2906 Audi 240 1118 Honda 66 307

