El monoplaza de Senna está por entrar en la HISTORIA de la F1

Se subasta un monoplaza de Fórmula 1 conducido por Ayrton Senna, un vehículo que podría convertirse en uno de los más caros en la historia del automovilismo.

Senna, triple campeón mundial, es reconocido como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y ocupa el tercer puesto en la lista histórica de pole positions. Su legado sigue inspirando a generaciones de aficionados.

El piloto brasileño perdió trágicamente la vida durante el Gran Premio de San Marino de 1994, en un fin de semana marcado por otro fatal accidente, el de Roland Ratzenberger. Tras estos sucesos, la seguridad en la F1 dio un salto cualitativo.

Ahora RM Sotheby’s nos invita a retroceder a los albores de la carrera legendaria de Senna, ofreciendo a la venta uno de sus coches Lotus. Antes de brillar con McLaren, Senna ya demostraba su talento en Lotus, donde consiguió sus primeras seis victorias en Grandes Premios entre 1985 y 1987.

El lote en cuestión es un Lotus 98T de 1986, propiedad de un particular en Alton, Reino Unido. Se estima que su precio oscilará entre los 9,5 y 12 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 9 millones de libras.

El chasis fue pilotado personalmente por Senna durante ocho carreras esa temporada, destacándose por las victorias en los Grandes Premios de España y Estados Unidos. Este coche no solo es un símbolo de sus inicios, sino también de una época inolvidable en la historia de la F1.

Además, fue el último monoplaza en lucir el icónico diseño negro y dorado de John Player Special, emblema de la F1 de los años 70 y 80. Un estilo que también llevó a Emerson Fittipaldi a la cima del automovilismo con el Lotus de 1972.

Los coches de F1 más caros jamás vendidos

Si este Lotus 98T alcanza e incluso supera la valoración de RM Sotheby’s, podría posicionarse entre los cinco coches de Fórmula 1 más caros jamás vendidos. El quinto puesto lo ostenta el Ferrari de 2003 de Michael Schumacher, que se vendió por poco más de 10 millones de libras.

Los tres primeros lugares de este selecto ranking están ocupados por modelos Mercedes. En particular, el Mercedes W04 de 2013, conducido por el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, llegó a subastarse por más de 15 millones de libras.

Los dos primeros puestos pertenecen a obras maestras históricas: dos Mercedes de Juan Manuel Fangio. El Mercedes W196R Stromlinienwagen de 1954, pilotado por Fangio y Sir Stirling Moss, alcanzó la asombrosa cifra de 42,7 millones de libras en 2025.

