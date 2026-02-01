¿Quién es la novia de George Russell? Todo sobre Carmen Montero Mundt

George Russell mantiene desde hace tiempo una relación estable con Carmen Montero Mundt, quien suele acompañarlo en el paddock. La elegante británico-española se ha convertido en el pilar de su vida, y la pareja disfruta de una conexión evidente. ¿Pero quién es exactamente Carmen?

Carmen nació el 13 de febrero de 1998 en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, Andalucía. Creció en un entorno cristiano y, tras cumplir 18 años, se mudó a Londres para continuar sus estudios.

Posee tanto la nacionalidad española como la británica. En la Universidad de Westminster obtuvo su grado en Business Management & Finance y, además, ha obtenido certificados en asset allocation y risk management.

Fue durante los últimos años de su formación cuando conoció a Russell, en pleno ascenso de su carrera en la Fórmula 1.

Durante su etapa en Williams, cuando Russell comenzaba a hacerse notar en la F1, surgió la oportunidad para que Carmen lo conociera a través de un amigo en común. La química fue inmediata y, en el verano de 2020, la relación se oficializó.

Desde entonces, Carmen se mantiene constantemente a la vera del piloto, acompañándolo en numerosos fines de semana de carrera. La vimos en acción en los Grandes Premios de Hungría y los de los Países Bajos, entre otros, y poco después la pareja se trasladó a Monaco para construir una vida juntos.

Carmen Mundt recorre el mundo

Sobre su situación económica se sabe poco; algunos especulan con un patrimonio neto cercano a los 200.000 dólares, aunque nunca se ha confirmado. Lo cierto es que Carmen disfruta de un estilo de vida lujoso y comparte con frecuencia en su Instagram los destinos exóticos que visita. Con más de 750.000 seguidores, se ha ganado el apodo de «Queen of the Paddock» en el ámbito de la F1, gracias a su porte y elegancia.

Carmen Mundt y George Russell, apasionados del tenis

Llevan aproximadamente seis años juntos. En febrero del año pasado, Carmen celebró en Instagram "Cinco años al lado de la persona más maravillosa". La pareja también comparte su afición por el tenis y se les ve con frecuencia en partidos, incluso en Wimbledon. Además, en redes se han registrado imágenes divertidas en las que se dedican a jugar pádel, demostrando que disfrutan tanto en la pista como fuera de ella.

