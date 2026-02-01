Mercedes responde al truco que usan para vencer a McLaren y Verstappen

Mercedes ha descubierto, según se rumora, una forma innovadora de aprovechar la relación de compresión en las nuevas unidades de potencia para la temporada 2026 de Fórmula 1.

Hywel Thomas, director ejecutivo de Mercedes AMG High Performance Powertrains, fue interrogado sobre este “truco” ahora que las fábricas de los equipos han reabierto. Thomas destaca que siempre existirán ciertos márgenes legales que pueden explotarse dentro de la normativa vigente.

Circulan rumores de que el equipo habría ajustado la relación de compresión de su motor de combustión. Mientras la reglamentación exige una relación de 16:1 a partir de este año, se comenta que, una vez alcanzada la temperatura óptima y con la expansión del material de los cilindros, Mercedes operaría con una relación de 18:1.

Las normativas técnicas estipulan que la FIA medirá la compresión a temperatura ambiente, fijándola en 16:1. Una compresión mayor puede traducirse en potencia extra, y se comenta que Red Bull-Ford habría seguido pasos similares al reclutar a un ingeniero de Mercedes. No es de extrañar que Audi, Ferrari y Honda hayan expresado sus reservas sobre la legalidad de la unidad de Mercedes.

Primeras jornadas de pruebas: clave para afinar detalles

“Durante estos años hemos invertido en bancos rodantes, en la optimización de nuestros procesos tanto en fábrica como en simuladores virtuales, todo con el objetivo de estar totalmente preparados”, comentó Thomas a PlanetF1.

“Las pruebas iniciales serán esenciales para poner a prueba cada componente: el coche, los neumáticos, todo. La ventana de pruebas de invierno es lo suficientemente amplia para trabajar en cada detalle.

En cuanto a la competencia, siempre sentimos que podemos mejorar, que la potencia y la fiabilidad nunca están al máximo y que aún no somos los mejores en pista. Creer que siempre tenemos un pequeño déficit nos impulsa a esforzarnos al máximo, y eso, en mi opinión, es algo positivo.”

Nuevas normativas: la puerta abierta a técnicas ingeniosas

“Sinceramente, aún no sabemos cuánta potencia podremos desplegar en la primera carrera; solo el rendimiento en pista lo dirá”, afirmó el directivo británico. Además, señaló que las nuevas normativas abren la posibilidad de que un equipo consiga una ventaja significativa.

“Sí, es factible. Aunque las reglas han sido diseñadas para minimizar estos márgenes, siempre quedan ciertos límites que permiten actuar de maneras inesperadas. Si se cumplen adecuadamente los requerimientos, es menos probable ver un avance descomunal. Pero, ¿quién garantiza que algún equipo no haya descubierto ya un pequeño resquicio legal o ideado algo verdaderamente innovador?”, concluyó.

