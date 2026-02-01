Ferrari anuncia actualización de la FIA sobre la disputa por los motores de F1

El jefe de Ferrari en F1 anunció que hubo una reunión extra con la FIA para abordar el polémico tema de un posible vacío normativo en los motores previstos para 2026. La intención es aclarar esta situación y asegurar que se respeten las reglas establecidas.

El jueves, la FIA se reunió con todos los fabricantes para debatir un fallo identificado en la normativa por Mercedes y Red Bull. Según estos equipos, sus motores podrían operar con una relación de compresión de 18:1 en vez de los 16:1 permitidos, incrementándola cuando la temperatura del motor sube.

Esta ventaja, que se estima en unos 0,3 segundos, ha generado inquietud entre otros fabricantes de unidades de potencia, como Audi, Ferrari y Honda. La controversia ha puesto a todos en alerta, esperando que se aclare el asunto lo antes posible.

Durante el encuentro, tanto la FIA como los fabricantes exploraron formas de medir la compresión a altas temperaturas. Sin embargo, no se logró definir un método de prueba, por lo que, por el momento, los sistemas de Mercedes y Red Bull permanecen dentro de la legalidad.

¿Es este el final de la polémica sobre los motores?

La respuesta es no. Enrico Gualtieri, director técnico de motores en Ferrari, confirmó que se realizará una nueva reunión con el comité asesor de unidades de potencia.

"Estamos abordando el tema en conjunto con la FIA y seguimos en conversaciones", aseguró.

"De hecho, tuvimos una reunión técnica ayer y programamos otra en los próximos días, antes de la sesión del comité asesor de motores. Confiamos plenamente en que, siguiendo los procedimientos y normativas vigentes, se llegará a una resolución en las próximas semanas", concluyó el directivo.

Además, si se decide implementar un nuevo método de medición, será necesario someterlo a votación en la Comisión de F1.

