Ferrari anuncia actualización de la FIA sobre la disputa por los motores de F1
Ferrari anuncia actualización de la FIA sobre la disputa por los motores de F1
El jefe de Ferrari en F1 anunció que hubo una reunión extra con la FIA para abordar el polémico tema de un posible vacío normativo en los motores previstos para 2026. La intención es aclarar esta situación y asegurar que se respeten las reglas establecidas.
El jueves, la FIA se reunió con todos los fabricantes para debatir un fallo identificado en la normativa por Mercedes y Red Bull. Según estos equipos, sus motores podrían operar con una relación de compresión de 18:1 en vez de los 16:1 permitidos, incrementándola cuando la temperatura del motor sube.
Esta ventaja, que se estima en unos 0,3 segundos, ha generado inquietud entre otros fabricantes de unidades de potencia, como Audi, Ferrari y Honda. La controversia ha puesto a todos en alerta, esperando que se aclare el asunto lo antes posible.
Durante el encuentro, tanto la FIA como los fabricantes exploraron formas de medir la compresión a altas temperaturas. Sin embargo, no se logró definir un método de prueba, por lo que, por el momento, los sistemas de Mercedes y Red Bull permanecen dentro de la legalidad.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
¿Es este el final de la polémica sobre los motores?
La respuesta es no. Enrico Gualtieri, director técnico de motores en Ferrari, confirmó que se realizará una nueva reunión con el comité asesor de unidades de potencia.
"Estamos abordando el tema en conjunto con la FIA y seguimos en conversaciones", aseguró.
"De hecho, tuvimos una reunión técnica ayer y programamos otra en los próximos días, antes de la sesión del comité asesor de motores. Confiamos plenamente en que, siguiendo los procedimientos y normativas vigentes, se llegará a una resolución en las próximas semanas", concluyó el directivo.
Además, si se decide implementar un nuevo método de medición, será necesario someterlo a votación en la Comisión de F1.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Cadillac, Aston Martin y TODOS los kilómetros de cada equipo de F1 y proveedor de motores en Barcelona
- hace 6 minutos
El monoplaza de Senna está por entrar en la HISTORIA de la F1
- hace 15 minutos
La realidad sobre Hamilton y su GRAN PROBLEMA en Ferrari
- hace 25 minutos
¿Quién es la novia de George Russell? Todo sobre Carmen Montero Mundt
- 1 hour ago
Colapinto señala lo MÁS IMPORTANTE de la pretemporada con Alpine
- 1 hour ago
Mercedes responde al truco que usan para vencer a McLaren y Verstappen
- 1 hour ago
Más leído
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- ayer 09:00
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero