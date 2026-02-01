Así fue como Hamilton BLOQUEÓ la trayectoria de Checo en F1

Checo Pérez afirma que su carrera en la Fórmula 1 podría haber tomado un rumbo completamente distinto, pero Lewis Hamilton lo impidió.

El piloto mexicano revela que estuvo a un paso de ser fichado por Mercedes, lo que habría cambiado radicalmente su trayectoria.

Tras un sólido debut con Sauber, Pérez recuerda que la escudería alemana era una de las opciones. Durante el periodo de 2014 a 2021, Mercedes dominó la categoría y ofreció un puesto que, en manos de Pérez, podría haber significado luchar por campeonatos mundiales.

Sin embargo, la llegada de Lewis Hamilton modificó el panorama. El británico dejó McLaren para unirse a Mercedes, una decisión sorprendente en su momento que abrió la puerta para que Pérez tomara el puesto que Hamilton dejaba en McLaren.

"De repente se presentó una oportunidad que jamás había imaginado", cuenta Pérez en el podcast Cracks. "Siempre pensé que McLaren y Red Bull Racing eran equipos para los que no correría, ya que formaban a sus propios pilotos. Pero tras la salida de Hamilton, McLaren mostró interés. Si no hubiera optado por Mercedes, las opciones también habrían estado en esa escudería. Al final, acepté la oferta con mucha confianza", concluye el piloto.

¿Cuántos años ha firmado Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa el periodista italiano Leo Turrini, el acuerdo entre Lewis Hamilton y Ferrari no es pasajero.

"Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton ha firmado un contrato 2+1, con la opción de extender hasta 2026. Ver a Lewis con el distintivo rojo parecía un sueño inalcanzable. Nunca antes un piloto de su calibre había llegado a Ferrari. Michael Schumacher, por ejemplo, ganó dos campeonatos antes de incorporarse a Maranello. Estamos ante algo extraordinario. Como decía Mogol, solo sabremos si funcionará viviendo la experiencia", declaró a Sky Sport 24.

En el comunicado oficial de Ferrari se ha anunciado que Hamilton ha firmado un contrato plurianual: "La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025 con un contrato de varios años."

Además, este acuerdo es también sumamente lucrativo para el piloto británico, quien tendrá uno de los salarios más altos de la parrilla, consolidando así su posición entre los pilotos mejor remunerados de la Fórmula 1.

