El objeto que INICIÓ todo para Hamilton es revelado por su padre

El padre de Lewis Hamilton, Anthony Hamilton, ha revelado el objeto que dio inicio a la carrera de su hijo, quien ha conquistado la Fórmula 1 en siete ocasiones. Hamilton se ha convertido en el piloto más laureado de la historia de la F1, igualando el récord de campeonatos mundiales de Michael Schumacher y superando al legendario alemán en victorias, podios y largadas desde la primera posición. El británico debutó en la categoría reina en la temporada 2007 tras haber ganado el GP2 en 2006, y luego cosechó numerosos éxitos en las categorías inferiores. Sin embargo, Anthony Hamilton nos transporta aún más atrás en el tiempo a una publicación en su Instagram. En ella se muestra una fotografía de un coche teledirigido ya maltrecho, el mismo que poseía Lewis a los cinco años. En un emotivo mensaje, su padre comenta:

"Tengo esto en mi oficina en casa y lo miro todos los días. Este es el coche a control remoto original que inició esta aventura en 1990, cuando Lewis tenía cinco años. Quizás puedas ver una rueda rota... Fue entonces cuando decidí comprarle un coche a control remoto más grande... ahí empezó la verdadera historia".

Hamilton busca recuperarse en 2026

Tras 19 años en la F1 llenos de triunfos, parece que se acerca el fin de una etapa para Hamilton. El piloto británico, que ahora cuenta con 41 años, tuvo una temporada 2025 algo deslucida al terminar sexto en el campeonato de pilotos. El 2025 fue también el inicio de su nueva etapa junto a Ferrari, aunque su rendimiento se vio opacado al quedar 86 puntos por detrás de su compañero Charles Leclerc. Además, su contrato expirará al concluir la temporada 2026. No obstante, Hamilton confía en que el 2026 le permita revertir la situación. Las nuevas regulaciones prometen cambios radicales en la ingeniería de los monoplazas, lo que podría brindarle a Ferrari la oportunidad de equiparlo a él y a Leclerc con máquinas más competitivas. Por otro lado, el rediseño de los coches es tan significativo que aún es incierto qué pilotos se adaptarán mejor a esta nueva generación. Es posible que estos vehículos potencien aún más el talento de Hamilton, a diferencia de los coches de efecto suelo que, entre 2022 y 2025, le permitieron alcanzar solo dos victorias en cuatro temporadas.

