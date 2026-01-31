¡NO vas a poder CREER lo que Lewis Hamilton hace con sus MILLONES!
Lewis Hamilton es uno de los pilotos mejor pagados de la F1, pero ¿sabías en qué invierte parte de su fortuna? En coleccionar tarjetas de Pokémon.
En un reciente reportaje durante la Semana de la Moda de París, Hamilton fue entrevistado por Vogue France. Durante la conversación, el piloto de 41 años sorprendió al revelar en qué destinaba aquellos millones: su afición por coleccionar tarjetas.
Hamilton comentó: “Me dedico a coleccionar tarjetas. Tengo de Pokémon, Star Wars, y también de deportistas. De niño, solía intercambiar cartas de las revistas de fútbol con mis amigos, y esa pasión no ha dejado de crecer. ¡Cada semana compro nuevas tarjetas!”
Según Forbes, en 2025 Hamilton se ubicó como el segundo piloto mejor remunerado de la parrilla, percibiendo un salario de 70 millones de dólares, además de un bono de 0,5 millones.
Mientras otros pilotos lucen sus superdeportivos como símbolo de su éxito, Hamilton decidió vender su colección el año pasado. En Bakú explicó que “ya no tengo coches, me deshice de todos ellos. Hoy me atrae el mundo del arte. Si alguna vez me animase a comprar un coche, escogería un F40, que más que vehículo es una obra de arte.”
El universo artístico refuerza la imagen de lujo de Hamilton, quien también es una figura destacada en la alta costura, consolidada recientemente mediante su labor como embajador de Dior.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
