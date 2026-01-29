Ferrari impone presión en el HEREDERO de Hamilton

Cuando eres el heredero aparente de uno de los dos asientos de F1 en Ferrari, la presión es enorme y eso le ha pasado a Oliver Bearman, heredero de Lewis Hamilton.

Tener la oportunidad de presentar el nuevo coche de tu equipo en su primera salida en pista del año, en el mismísimo Maranello y justo al día siguiente de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc estrenaran al nuevo rival de la Scuderia, hace que impresionar sea fundamental.

Claramente, Oliver Bearman se convirtió en el segundo piloto en pinchar fuera de temporada 2026, a bordo del nuevo Haas. Para ser justos con él, hay que tener en cuenta que el clima en el norte de Italia está bastante desolado y el giro se produjo a baja velocidad y de forma tan controlada que ni siquiera abandonó la pista.

Además, en Ferrari nadie juzga demasiado una vuelta de reconocimiento a finales de enero, aunque si algún equipo fuera tan particular para dar importancia a esos detalles, seguramente sería Ferrari.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Bearman espera aprovechar su experiencia de 2025

Bearman arranca su segunda temporada completa en F1 tras superar a su compañero de equipo, Esteban Ocon, el año pasado. Gran parte de ese éxito se debe a una racha de cinco resultados consecutivos con puntos en carreras desde Singapur hasta Las Vegas.

A día de hoy, es difícil prever cómo se adaptará Haas a las nuevas regulaciones. Eso quedará claro en la primera carrera de Australia, ya que los equipos aún trabajan en afinar sus coches y mantener en secreto sus progresos.

Bearman confía en superar su temporada de novato. Tras el reciente lanzamiento del nuevo vehículo del equipo, declaró: "He ampliado muchísimo mi base de conocimientos enfrentándome a experiencias que simplemente no se pueden aprender de otra manera. He mejorado en todas esas áreas y estoy muy satisfecho con cómo fue la temporada, sobre todo en la segunda mitad. Realmente subí mi nivel, ya que comencé a obtener resultados de los que estaba muy orgulloso, algo que fue crucial para mí. Estoy entusiasmado por continuar en esta línea este año."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!