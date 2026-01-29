Mercedes entrega la noticia que Antonelli esperó por MUCHO tiempo
Mercedes ha ganado una notable confianza en su monoplaza W17 tras apenas unos días de pruebas, lo cual son grandes noticias para Andrea Kimi Antonelli.
Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de los Silver Arrows, comentó con entusiasmo sus primeras impresiones del coche en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Sus palabras fueron claramente positivas y generan expectativas para lo que vendrá.
Aunque las pruebas en España se realizan tras puertas cerradas, se ha filtrado información interesante. El primer día, Mercedes completó 149 vueltas, quedándose justo detrás de Haas, que con Esteban Ocon llegó a 154 vueltas.
George Russell marcó un mejor tiempo de 1:18.696, ubicándose en segundo puesto detrás de la Red Bull de Isack Hadjar, mientras que Kimi Antonelli se posicionó en cuarto con 1:20.700. El segundo día de pruebas no contó con acciones de Mercedes.
El coche rinde mejor en pista que en el simulador
Previo a Silverstone, tanto Russell como Antonelli habían experimentado el vehículo únicamente en el mundo virtual mediante simuladores.
En Silverstone, Mercedes organizó un shakedown que permitió comprobar que, en ciertos aspectos, el coche se comporta incluso mejor en pista que en la simulación. En lo que respecta a la velocidad máxima, al pisar a fondo el acelerador en la recta, la potencia derivada del motor eléctrico se hace notar de forma impresionante.
“Es muy alentador para ellos, ya que a los pilotos les encanta ir rápido. En cuanto al comportamiento del coche, estamos en una buena situación”, declaró el británico, satisfecho tanto con sus compañeros como con la W17 tras un primer día de pruebas.
“Tenemos mucho trabajo por delante y estamos apenas iniciando el programa, pero confío en que haremos progresos notables en los próximos días. Creemos que para la primera carrera podremos entregar el coche en excelentes condiciones.”
