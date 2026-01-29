Ferrari celebra el inicio de ENSUEÑO del segundo año del Proyecto Hamilton

Ferrari ha mostrado un panorama prometedor tras su día en pista durante las pruebas privadas de F1 en Barcelona, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc al volante. La sesión de cinco días en el Circuit de Barcelona-Catalunya comenzó el lunes, permitiendo a los equipos escoger hasta tres jornadas para realizar sus pruebas.

Ferrari optó por debutar el martes, siendo éste el primero de los tres días asignados a la escudería esta semana. El martes por la mañana, el tiempo se mantuvo mayormente seco, lo que permitió a Charles Leclerc completar 64 vueltas en su flamante monoplaza de Ferrari F1.

Por la tarde, Hamilton tomó el volante, aunque se vio forzado a adaptarse a un clima inestable mientras pilotaba el SF-26. A pesar de la sesión afectada por la lluvia, el siete veces campeón amplió el recuento de vueltas de su compañero y no reportó inconvenientes con su nuevo coche.

Afortunadamente, el piloto de 41 años se mostró renovado y mucho más optimista que en entrevistas previas al cierre del 2025, lo que sugiere que su segundo año en la Scuderia podría encaminarse de forma más positiva que el primero.

Ferrari a toda máquina en las pruebas de F1 para 2026

Aunque las sesiones de Barcelona se han disputado a puerta cerrada, los aficionados pueden extraer señales alentadoras sobre la fiabilidad de la unidad de potencia de Ferrari, especialmente tras que el equipo cliente Haas completase 154 vueltas el pasado lunes.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo se siente Ferrari después de la primera salida de Leclerc y Hamilton en pista? Matteo Togninalli, jefe de Ingeniería de Pista de la escudería, habló con la prensa tras la sesión del martes y explicó: “En primer lugar, las condiciones meteorológicas fueron complicadas. Disfrutamos de alrededor de una hora y media con pista seca por la mañana, para luego tener un día mayormente húmedo y con lluvia. Aun así, es muy positivo: conseguimos superar las 120 vueltas, casi el doble de la distancia de carrera, sin tener problemas serios de fiabilidad. Nuestros clientes también lograron un excelente kilometraje, lo que nos da mucha confianza.”

“En lo que respecta al rendimiento, es aún muy pronto para sacar conclusiones. Seguimos conociendo el coche, realizando ajustes y acumulando vueltas para afinar cada detalle. Estoy muy optimista”, añadió Togninalli.

Cuando se le preguntó sobre la magnitud del proyecto para 2026 y lo gratificante que resulta acumular tantas vueltas de cara a los desafíos, el directivo puntualizó: “El proyecto es enorme. Empezamos hace años con la unidad de potencia y desde hace más de un año trabajamos en el coche. Se ha invertido un gran esfuerzo. Hoy pudimos competir porque contábamos con las piezas y la preparación necesaria; otros equipos no tuvieron esa oportunidad. Recordando las nuevas regulaciones del pasado, era casi un sueño superar los 600 km en un solo día. Este resultado es muy alentador, pero aún queda mucho por ver.”

Mirando hacia los dos días restantes en Barcelona, Togninalli concluyó: “Seguimos en la fase de conocer y aprender a manejar el coche. Es fundamental entender cada aspecto, ya que se trata de un coche completamente nuevo en términos de neumáticos, aerodinámica y comportamiento de la unidad de potencia. Poco a poco iremos optimizando. Con la llegada de Baréin esperamos condiciones secas, lo que nos dará la oportunidad de trabajar en el agarre y rendimiento con neumáticos secos, algo que durante estas pruebas ha sido limitado. Aunque siempre es útil tener comparación con otros equipos, la prioridad es afinar nuestros propios parámetros. Tenemos una larga lista de mediciones, caracterizaciones y ajustes por realizar, lo que implica un proceso arduo pero necesario.”

