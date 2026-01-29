Cadillac entrega un EXTRAÑO regalo a Checo

Checo Pérez celebró su 36º cumpleaños de una manera muy especial durante la semana gracias a su nuevo equipo, Cadillac.

El mexicano aprovechó la jornada de pruebas en Barcelona, donde sus compañeros supieron transformar una típica fría jornada invernal en una ocasión llena de alegría y compañerismo.

Después de haber estado un año alejado de la F1, la experiencia de festejar el cumpleaños en el entorno laboral resulta todavía novedosa para Pérez.

Su equipo Cadillac se encargó de que se sintiera realmente valorado en el garaje, sorprendiéndolo incluso con un magnífico pastel y entonando un sentido "Feliz cumpleaños" justo cuando el ambiente se impregnaba de buena vibra.

El regalo de Cadillac a Checo

En medio de la celebración, sus compañeros tuvieron la amabilidad de obsequiarle un regalo algo peculiar pero cargado de sentimentalismo.

El director del equipo, Graeme Lowdon, le entregó a Pérez un disco de freno procedente del primer coche de Cadillac, un detalle que se inmortalizó rápidamente en una foto junto a Valtteri Bottas para las redes sociales.

Lowdon bromeó en el momento diciendo: “Le hemos regalado a Checo el disco de freno del coche con el que ha competido. Pero ya saben, estamos bajo límites de costes, ¿nos lo devuelven? ¡Feliz cumpleaños!”

Poco después, al recibir el pastel, Pérez añadió con humor, antes de apagar las velas: “Creo que ya saben cuál es mi deseo para este año”. Sin embargo, parece que ese anhelo no se cumplirá en un futuro cercano.

