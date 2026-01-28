Checo y Cadillac roban las miradas del mundo con SENSACIONAL anuncio

Checo Pérez y Cadillac han aprovechado los tests de Barcelona no solo para lucir dentro de la parrilla, sino fuera de ella también.

Acompañado de Valtteri Bottas, el piloto mexicano ha mostrado los monos que utilizará Cadillac en su temporada de debut, el cual rápidamente ha generado aplausos.

Con un elegante diseño en negro, el mono de Cadillac demuestra la gran influencia de la marca de moda Tommy Hilfiger, que ha invertido una importante cantidad de dinero como patrocinador estratégico de la marca.

A continuación, te mostramos las imágenes del mono que será utilizado por ambos pilotos de Cadillac esta temporada.

¿Cómo le fue a Cadillac en su primer día en F1?

El equipo estadounidense ha hecho su debut oficial en la Fórmula 1. La escudería se enfrentó por primera vez a los equipos consolidados durante la sesión de shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Los problemas detectados en el coche durante la jornada de pruebas pueden resultar positivos, ya que tanto Valtteri Bottas como Sergio Pérez han hablado con la prensa. La prueba invernal en España se extiende durante cinco días, y cada escudería dispone de tres sesiones para mostrar su potencial. Cadillac optó por salir a pista desde el lunes.

Bottas completó 33 vueltas al volante, logrando un mejor tiempo de 1:24.651. En tanto, Pérez dio 11 vueltas en Montmeló, registrando una marca de 1:25.974, unos siete segundos por detrás del líder. Aunque los tiempos tienen poca relevancia en esta fase –ya que lo primordial es acumular kilómetros– aún queda camino por recorrer. Tras sumar 44 vueltas el lunes, el equipo decidió no salir el martes.

