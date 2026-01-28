Checo y Cadillac roban las miradas del mundo con SENSACIONAL anuncio
Checo y Cadillac roban las miradas del mundo con SENSACIONAL anuncio
Checo Pérez y Cadillac han aprovechado los tests de Barcelona no solo para lucir dentro de la parrilla, sino fuera de ella también.
Acompañado de Valtteri Bottas, el piloto mexicano ha mostrado los monos que utilizará Cadillac en su temporada de debut, el cual rápidamente ha generado aplausos.
Con un elegante diseño en negro, el mono de Cadillac demuestra la gran influencia de la marca de moda Tommy Hilfiger, que ha invertido una importante cantidad de dinero como patrocinador estratégico de la marca.
A continuación, te mostramos las imágenes del mono que será utilizado por ambos pilotos de Cadillac esta temporada.
Make them look, make them remember 💥 pic.twitter.com/ZHP1QOx657— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 28, 2026
Relacionado: CONFIRMADO: Ferrari le dará PROBLEMAS a Checo Pérez en 2026
¿Cómo le fue a Cadillac en su primer día en F1?
El equipo estadounidense ha hecho su debut oficial en la Fórmula 1. La escudería se enfrentó por primera vez a los equipos consolidados durante la sesión de shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Los problemas detectados en el coche durante la jornada de pruebas pueden resultar positivos, ya que tanto Valtteri Bottas como Sergio Pérez han hablado con la prensa. La prueba invernal en España se extiende durante cinco días, y cada escudería dispone de tres sesiones para mostrar su potencial. Cadillac optó por salir a pista desde el lunes.
Bottas completó 33 vueltas al volante, logrando un mejor tiempo de 1:24.651. En tanto, Pérez dio 11 vueltas en Montmeló, registrando una marca de 1:25.974, unos siete segundos por detrás del líder. Aunque los tiempos tienen poca relevancia en esta fase –ya que lo primordial es acumular kilómetros– aún queda camino por recorrer. Tras sumar 44 vueltas el lunes, el equipo decidió no salir el martes.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Noticias Hoy: Preocupante pronóstico sobre su FUTURO
- hace 24 minutos
Colapinto brilla y hace ILUSIONARSE a Alpine
- 1 hour ago
Checo y Cadillac roban las miradas del mundo con SENSACIONAL anuncio
- 2 hours ago
El choque de Red Bull que ELEVA la leyenda de Checo en la F1
- Ayer 20:00
La reacción en Williams que ALTERA el futuro de Sainz
- Ayer 19:00
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- Ayer 18:00
Más leído
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
- 21 enero
Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026
- 23 enero
Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin
- 12 enero
F1 Hoy: Fernando Alonso es arruinado por Aston Martin; Lewis Hamilton abandona Ferrari
- 26 enero