El choque de Red Bull que ELEVA la leyenda de Checo en la F1

Las pruebas de Barcelona han vuelto a demostrar que Red Bull sigue sin encontrar a alguien del tamaño de Checo Pérez para el equipo e Isack Hadjar parece que tampoco lo será.

2025 fue una temporada de Fórmula 1 marcada por la gran cantidad de novatos que atrajeron la atención del público y el sabático de Pérez. Max Verstappen compartió cuáles de estos debutantes le impresionaron más, aunque curiosamente no habló de su nuevo compañero en Red Bull Racing, Isack Hadjar.

El año pasado compitieron siete novatos. Kimi Antonelli tuvo su oportunidad en Mercedes, terminando en séptimo lugar con 150 puntos tras lograr tres podios y haber conseguido la pole para la Sprint en Miami. Isack Hadjar, corriendo con Racing Bulls, finalizó duodécimo con 51 puntos y recibió un trofeo tras alcanzar el tercer puesto en Zandvoort.

Ollie Bearman superó a Esteban Ocon, su compatriota en Haas, para quedar décimo tercero con 41 puntos, mientras que Liam Lawson, en su primera temporada completa, se ubicó en el puesto catorce con 38 puntos. Gabriel Bortoleto concluyó en el puesto 19 con 19 puntos, destacándose con un sexto puesto en la Hungaroring. Por su parte, Jack Doohan y su sustituto Franco Colapinto no lograron sumar puntos en Alpine.

Verstappen menciona a Antonelli y Bortoleto

Durante el programa Gemaximalizado de Viaplay, cuando se le preguntó qué novato le había dejado mayor huella, Verstappen comentó:

"Vaya, esa es una cuestión complicada. Todos han tenido momentos destacados y, como es normal en un debut, han cometido errores. No hubo uno que se mantuviera constantemente brillante, pero tampoco se espera esa perfección de un novato. Personalmente, considero que tanto Bortoleto como Kimi son talentos en bruto con un potencial impresionante."

El analista Mike Hezemans no dudó en bromear: "Pobre Hadjar, siempre tiene la mala suerte de pasar desapercibido."

Por si eso fuera poco, en el segundo día de pruebas de Barcelona, Hadjar se estrelló con el muro y vio cómo la realidad de ser el segundo piloto de Red Bull es sólo para pilotos como el mexicano.

