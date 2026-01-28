Leclerc CAMBIA de deporte y deja la F1

Nada humaniza tanto a un millonario como reconocer, de forma sincera, que no es bueno en algo.

Hablando de eso... ¿alguien ha visto a Charles Leclerc jugar al fútbol este fin de semana?

El piloto de Ferrari se tomó un respiro tras una semana muy ajetreada—su equipo presentó el SF-26 el viernes, por si no lo sabías—para participar en la Fight AIDS Cup, un partido benéfico anual en el Stade Louis II de AS Mónaco. Y bueno… ¡menos mal que se dedica a la Fórmula 1!

No estamos en condiciones de criticar demasiado. En un partido de fútbol cinco después del trabajo, un escritor llegó a desafiar las leyes de la física al señalar una mano en lugar de marcar desde cerca. Sin duda, a Leclerc se le nota que el terreno de juego no es su especialidad.

El problema de coordinación de Leclerc se hace evidente

Claro que seguirá regresando a su país para jugar en este evento benéfico. Además, cabe destacar que es uno de los dos únicos participantes que no son futbolistas profesionales (junto a Louis Ducruet, hijo de la Princesa Stephanie de Mónaco), por lo que ya tiene un reto considerable por delante.

Figuras consagradas como Eden Hazard, Andriy Shevchenko e, incluso, Bafetimbi Gomis también estuvieron en el campo, lo que complica aún más las cosas para alguien que, según él mismo admite, se pone las botas una sola vez al año para este partido.

"Sigue siendo igual de difícil", comentó en el terreno de juego. "Juego únicamente una vez al año y hoy, que es la primera vez en dos años, se me complica bastante. Tengo serios problemas de coordinación cuando corro con el balón, pero lo importante es que nos divertimos."

El monegasco demostró, además, que sus problemas de coordinación no se limitan a correr con el balón. Llegó incluso a fallar por completo al intentar rematar un centro perfecto en el área.

Tranquilo, Charles. Ya pronto podrás volver al coche.

