Hamilton presume de su italiano...pero de la PEOR manera posible

Su primera temporada en Ferrari quizá no haya salido exactamente según lo planeado, pero es innegable que Lewis Hamilton ha sabido ganarse a la afición más apasionada de la F1 desde su llegada el año pasado.

¿Hace falta un recordatorio? El siete veces campeón mundial compartió un video en su historia de Instagram titulado "happy car launch day".

En él se le ve asomándose por la ventanilla mientras gritaba algo que resultaba difícil de distinguir, ya fuera para algunos aficionados o, simplemente, sin un destinatario en particular.

"¡Buongiorno, vicini di casa!" fue el grito inicial. Aunque podríamos haberlo traducido, Hamilton volvió a asomarse de manera algo tímida antes de salir de nuevo y repetir su saludo en su idioma habitual.

Día de pruebas sin complicaciones para Ferrari

En GPFans Towers se comenta que Hamilton llegó incluso a darle un toque de acento italiano a sus palabras en inglés, lo que lo sitúa en un grupo bastante variado de personajes.

Muchos recuerdan las pronunciaciones fingidas en holandés de Steve "Schteve" McClaren cuando dirigía al FC Twente, un detalle tan célebre que suele mencionarse en cualquier conversación. También se hace alusión a la desconcertante conferencia de prensa de Joey Barton en Marsella, donde utilizó un fuerte acento francés al hablar en inglés, algo totalmente ajeno a él. Realmente, un hombre peculiar.

Al final, las pruebas del viernes transcurrieron tan bien como Hamilton y Ferrari podían esperar. Los pilotos completaron los 15 km combinados máximos exigidos, realizaron una salida de práctica y activaron la nueva aerodinámica. En conjunto, fue un día muy productivo.

Aunque casi todo salió bien, circula en internet un video que parece mostrar a Charles Leclerc pisando lo que podría ser excremento (¿de perro, quizás?). Quizás en Mónaco esto se considere de buena suerte.

