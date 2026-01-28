¿Mercedes es el máximo favorito? Antonelli da PREOCUPANTE pronóstico

Kimi Antonelli ha estrenado el flamante Mercedes W17, el monoplaza con el que el equipo aspira a luchar por el campeonato en la temporada 2026 de Fórmula 1.

El joven italiano probó el coche por primera vez en Silverstone y, poco después, durante la prueba en Barcelona, compartiendo sus primeras impresiones acerca de esta compleja máquina.

Tras completar sus primeras vueltas tanto en Silverstone como en el Circuit de Barcelona-Catalunya —siendo el primero en salir a pista y realizando 56 vueltas— Antonelli se muestra optimista.

“El coche es muy agradable y se conduce de maravilla”, afirmó. En especial, la manejabilidad del nuevo motor, que inicialmente generaba “grandes interrogantes” debido a los cambios drásticos en el reglamento, ha resultado ser una grata sorpresa.

Los nuevos reglamentos de 2026 suponen una transformación radical, estableciendo una distribución del 50/50 de la potencia entre el motor de combustión y el componente eléctrico. Esto implica que la potencia eléctrica se incremente de forma espectacular, pasando de 120 kW a 350 kW, mientras se elimina el MGU-H.

Antonelli comenta que la unidad de potencia “es algo diferente a lo que conocíamos el año pasado”. “Requiere un poco más de gestión, pero es totalmente manejable. El equipo encargado de la unidad de potencia ha hecho un trabajo excepcional”, destacó el piloto.

La complejidad de estas nuevas normas se extiende también al manejo en el cockpit. Sistemas innovadores como el “Manual Override Mode” para las maniobras de adelantamiento requieren un periodo de adaptación. “Me llevará algo de tiempo probar todas las opciones, realizar adelantamientos y gestionar el override, entre otras funciones”, admite Antonelli.

Este proceso de aprendizaje resulta crucial para aprovechar al máximo la aerodinámica activa y los nuevos sistemas de gestión energética. Junto a George Russell, Antonelli conforma el dúo de pilotos de Mercedes para 2026 y destaca el esfuerzo del equipo en optimizar la nueva unidad de potencia. Aunque, si se cumplen las expectativas, Mercedes podría contar este año con un coche impresionante, aún queda un largo camino por recorrer.

