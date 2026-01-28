Hamilton revela cómo lo convenció Ferrari de firmar con ellos

Lewis Hamilton, leyenda de la Fórmula 1, sorprendió al revelar que firmó su contrato con Ferrari en Hawaii.

En enero de 2024, el siete veces campeón mundial cerró el acuerdo, aunque tuvo que terminar la temporada con Mercedes antes de dar el salto a Maranello. Desde su llegada a Ferrari el año pasado, el británico ha encontrado dificultades para lograr podios, especialmente al compararse con su compañero Charles Leclerc.

A pesar de los altibajos en el rendimiento, Hamilton, de 41 años, no oculta su entusiasmo por formar parte de la escudería más icónica de la competición.

“Es un honor estar en este equipo. Recuerdo claramente el día que firmé el contrato en Hawaii; todavía me cuesta creer que pueda trabajar para una marca tan emblemática”, destacó el piloto durante el evento de lanzamiento de la temporada 2026 de Ferrari. “Recorrer el mundo y sentir el cariño que los aficionados tienen por esta escudería es algo verdaderamente extraordinario.”

¿Podrá Hamilton volver a su mejor nivel en 2026?

En 2025, el rendimiento del coche de Ferrari dejó mucho que desear y Hamilton sufrió por la inconsistencia en su desempeño al volante.

Finalizó 86 puntos por detrás de su compañero Leclerc, quien alcanzó siete podios durante la temporada, marcando la mayor diferencia de puntos que el británico ha sufrido frente a un compañero de equipo.

Hamilton es consciente de que, para que Ferrari decida renovar su contrato—el cual firmado en Hawaii vence a final de año—deberá mejorar notablemente en 2026.

El piloto confía en que las nuevas regulaciones no solo potencien el rendimiento del coche, sino que también le permitan explotar al máximo su talento. Con apenas dos victorias en cuatro temporadas bajo las normas anteriores, los nuevos monoplazas podrían ser el impulso que necesite para retomar la cima.

