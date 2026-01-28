ESCÁNDALO: Preocupante pronóstico sobre el FUTURO de Fernando Alonso

El excampeón mundial de F1, Damon Hill, sugiere que tanto Lewis Hamilton como Fernando Alonso se retirarán al final de la temporada 2026. Hill indica incluso que Hamilton podría abandonar el deporte antes de que concluya el año, pues ha perdido la pasión que siempre le caracterizó.

Ambos pilotos dependen de una temporada 2026 sólida, que marca el final de sus contratos actuales en la F1. Sin embargo, Hill confía en que al menos uno de ellos ya no estará presente cuando llegue el final del año; incluso sugiere que Hamilton podría haber abandonado el deporte antes de lo esperado.

"Se ha perdido por completo la alegría en este deporte", afirmó Hill durante una entrevista para The Race. "La gran incógnita es si Fernando o Lewis –o ambos– estarán jugando su última temporada. Llegamos a un punto decisivo en el que todo apunta a que este sea el final."

El excampeón añadió: "A menos que Ferrari presente un monoplaza extraordinario o que Adrian Newey haga de la magia en Aston Martin, dándole a Fernando una oportunidad real de pelear por el título, uno de ellos tendrá que marcharse.

"No pueden compartir el éxito. Si la motivación sigue decayendo, especialmente en el caso de Lewis, no me imagino que termine la temporada. No tiene sentido que siga acumulando puntos para Ferrari si Charles Leclerc le supera constantemente", opinó.

¿Qué pasa con Hamilton y Alonso en la F1?

En 2024, durante su última temporada con Mercedes, Hamilton consiguió dos victorias, pero terminó 22 puntos por detrás de su compañero George Russell. El año siguiente le jugó una mala pasada, al sufrir su peor diferencia con un compañero y perder 86 puntos ante Charles Leclerc en su debut con Ferrari.

Por otro lado, a pesar de superar en rendimiento a Lance Stroll, Alonso ha atravesado momentos complicados. En las dos últimas temporadas el astro no volvió a subir al podio, pese a haber sumado ocho apariciones adicionales en 2023. Además, no se impuso en carrera desde el Gran Premio de España de 2013, mientras que Hamilton vivió una temporada sin podios, algo inédito en su exitosa carrera.

Hamilton, el más joven de los dos, ha alcanzado grandes éxitos en tiempos recientes, consiguiendo su último título en 2020, mientras Alonso lo hizo en 2006. De cara a la temporada 2026, la presión recae especialmente sobre Hamilton, ya que su rendimiento en la pasada campaña fue insuficiente, sobre todo en las sesiones de clasificación. Ferrari no dudará en cambiar de piloto si consideran que pueden obtener el mismo nivel de rendimiento a menor coste.

A pesar de las dificultades en 2025, Alonso superó en cada sesión de clasificación a su compañero Lance Stroll en las 24 pruebas y terminó 23 puntos por delante en el campeonato. En ese sentido, Aston Martin depende más de las actuaciones de Alonso, mientras que Ferrari exige resultados inmediatos de Hamilton.

Ambos pilotos esperan con ansias que sus equipos les ofrezcan una maquinaria más competitiva en 2026, lo que les permitirá luchar por escalar posiciones en los fines de semana de carrera.

