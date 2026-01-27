Destapan gran TRAMPA de Ferrari en la F1

Mika Häkkinen expresó su frustración al recordar cómo Ferrari pudo, en 1998 y 1999, realizar pruebas ilimitadas en Fórmula 1.

El bicampeón mundial se mostró especialmente indignado porque Ferrari, junto a su gran rival Michael Schumacher, contaba con su propio circuito, Fiorano.

Häkkinen, campeón en ambos años, sostiene que Ferrari tenía una ventaja abismal gracias a sus instalaciones de pruebas. "Ferrari disponía de un circuito al que podían acceder en cualquier momento", explicó durante el podcast High Performance.

Esta situación contrastaba claramente con la de McLaren, equipo en el que compitió en esa época. Con McLaren, las pruebas se realizaban en circuitos como Silverstone, donde los tiempos de pista estaban muy restringidos. "Sólo podíamos empezar a las 10 de la mañana, había una pausa para el almuerzo a mediodía y a las 5 cerraban la pista", recordó Häkkinen, quien además subrayó que a menudo entrenaban bajo la lluvia, en contraste con el soleado clima italiano.

El beneficio de Fiorano

En Fiorano, Ferrari gozaba de una libertad casi absoluta para probar. El equipo podía utilizar la pista desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche sin mayores inconvenientes. Si Michael Schumacher o su compañero se cansaban, se recurría de inmediato a un piloto de pruebas para continuar el trabajo. Esta estrategia permitía un desarrollo constante del monoplaza, mejorando aspectos cruciales como el software y la caja de cambios. "Siempre tuvieron la posibilidad de seguir innovando", concluyó Häkkinen.

La realidad en McLaren era totalmente distinta. Además de los estrictos horarios en Silverstone, el equipo afrontaba complicaciones logísticas. Tras cada Gran Premio, los coches debían regresar a la fábrica, prepararse y luego trasladarse a un circuito alquilado. Esto provocaba que, en ocasiones, comenzaran a analizar los problemas de pista con varios días de retraso. Häkkinen rememora que él y su compañero David Coulthard tuvieron que encargarse de la mayor parte de las pruebas, lo que implicó un agotamiento tanto físico como mental.

A pesar de sentirse frustrado por la desigualdad en la competición, Häkkinen supo valorar el espíritu deportivo de Michael Schumacher. Tras la lucha por el campeonato de 1998, en la que el alemán perdió el título debido a un pinchazo en Suzuka, Schumacher se acercó personalmente a felicitarle en su casa móvil.

"Es un luchador de verdad. Sabía que no se iba a enclaustrar en casa para desconectar unos meses", recordó Häkkinen. Sin perder tiempo, Schumacher retornó a la fábrica para preparar el coche para la siguiente temporada. El finlandés reconoce que, aunque no era justo que Ferrari dispusiera de tantas oportunidades para probar, ellos simplemente "cumplieron mejor con su tarea" y supieron aprovechar al máximo sus recursos para volver a la cima.

