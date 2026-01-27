Mercedes y Red Bull demuestran cómo funciona el truco de carrocería

Los coches de F1 para 2026 son muy distintos a los de la temporada anterior, en gran medida debido a los nuevos reglamentos técnicos.

En varias escuderías se aprecian diseños innovadores: Mercedes, Ferrari y Red Bull han incorporado una abertura en la carrocería que conduce hacia el difusor. ¿Cuál es la lógica detrás de este cambio?

Entre 2022 y 2025 el efecto suelo fue fundamental en la Fórmula 1. Durante esos años se implantaron túneles Venturi en el piso, diseñados para canalizar el aire y presionar el coche contra la pista a altas velocidades, lo que permitía generar la mayor parte de la carga aerodinámica.

Este método, sin embargo, provocó un fenómeno conocido como "porpoising" que, según explicó Max Verstappen, le ocasionó molestias físicas en la espalda y en los pies.

Desaparición de los túneles Venturi

El chasis de 2026 ha sido completamente revisado. Los nuevos coches son más cortos, estrechos y el peso mínimo ha disminuido de 800 a 770 kilogramos. Sin duda, el cambio más notable es la eliminación de los famosos túneles Venturi, prohibidos por la FIA.

Ahora, el piso debe ser en gran parte plano, lo que reduce la capacidad de generar downforce. Este cambio ha permitido el regreso de configuraciones como el "high rake", evidenciado durante la shakedown de Racing Bulls en Imol, y ha dado lugar a la presencia de aberturas en el bodywork que dirigen el aire hacia el difusor.

Nuevo enfoque en la canalización del aire hacia el difusor

Para que funcionaran correctamente los túneles Venturi era imprescindible sellar el piso y aprovechar al máximo la diferencia de presión, asegurando así un flujo de aire óptimo. Con los pisos más planos de hoy, este efecto se ve limitado y el aire llega al difusor de otra manera.

En Mercedes, Ferrari y Red Bull se ha optado por dejar una abertura entre el bodywork y las ruedas traseras que permite que el aire se acelere a lo largo de las sidepods y de los bordes del piso. Cuanto mayor sea la velocidad del aire, mayor será la presión en el difusor y, por ende, la downforce generada.

Dado que el primer día de pruebas se celebra hoy a puerta cerrada, aún es pronto para saber qué equipos adoptarán este nuevo concepto. Sin embargo, está claro que Mercedes, Ferrari y Red Bull han apostado por soluciones innovadoras que podrían marcar un antes y un después en la próxima era de la Fórmula 1.

