¿Será lo mejor para Colapinto? Alpine aclara todo sobre Horner como nuevo director del equipo

Christian Horner, exdirector de Red Bull Racing, se encuentra en conversaciones avanzadas para volver a la Fórmula 1.

El británico forma parte de un consorcio de inversores que planea adquirir una participación minoritaria en Alpine F1 Team. Horner aspira a desempeñar un doble papel, combinando la copropiedad del equipo con la dirección deportiva, al estilo de Toto Wolff en Mercedes.

El pasado 25 de enero de 2026, Alpine confirmó que las negociaciones habían avanzado considerablemente.

Horner pretende hacerse con el paquete del 24% de las acciones que actualmente posee Otro Capital, mientras que Renault Group mantiene el 76% restante. Flavio Briatore, asesor de Alpine, ratificó estas conversaciones durante la presentación del nuevo diseño 2026 en Barcelona.

Contractuales obstáculos y la "sala de espera"

Sin embargo, el regreso de Horner se complica debido a ciertas cláusulas contractuales. Documentos internos revelan que el accionista actual, Otro Capital, no podrá vender sus participaciones durante tres años desde su entrada en septiembre de 2023.

Esto implica que la adquisición definitiva solo sería efectiva a partir de septiembre de 2026. Además, tras su salida de Red Bull en julio de 2025, Horner deberá cumplir un periodo de inactividad, conocido como "gardening leave", hasta la primavera de 2026. Fuentes aseguran que, por tanto, se encuentra en una especie de sala de espera, pendiente de superar los obstáculos legales y contractuales necesarios para su retorno a la parrilla.

El pasado en Red Bull y la visión de futuro de Horner

En julio de 2025, tras dos décadas con Red Bull Racing, Horner fue despedido debido a los continuos conflictos internos y a la falta de apoyo. Como parte de un acuerdo, recibió cerca de 100 millones de dólares, lo que le permitirá reincorporarse a la Fórmula 1 en la primavera de 2026. El exdirector ha dejado claro que solo quiere regresar como copropietario, comprometido de lleno ("skin in the game"), y no simplemente como empleado.

El interés de Horner llega en un momento especialmente convulso para Alpine. En julio de 2024, Oliver Oakes fue sustituido por Bruno Famin como jefe del equipo, mientras que en junio del mismo año Flavio Briatore retomó su papel como asesor ejecutivo para reencauzar la estrategia del conjunto.

Tras la marcha de Oakes en mayo de 2025, Briatore se ha consolidado como el líder de facto, en espera de una reestructuración definitiva que vendrá acompañada de la transición a motores Mercedes en 2026.

