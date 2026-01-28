close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso in Aston Martin kit in front of a Mercedes logo

F1 Noticias Hoy: El misterio de la ausencia de Alonso en los test;

F1 Noticias Hoy: El misterio de la ausencia de Alonso en los test;

Aloisio Hernández
Fernando Alonso in Aston Martin kit in front of a Mercedes logo

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 27 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: El motivo REAL de la ausencia en el inicio del test de pretemporada. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso

Últimas Noticias

Colapinto Noticias Hoy: La VERDAD sobre problemas en test
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: La VERDAD sobre problemas en test

  • hace 45 minutos
F1 Noticias Hoy: El misterio de la ausencia de Alonso en los test;
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: El misterio de la ausencia de Alonso en los test;

  • 1 hour ago
Williams ARRUINA la temporada de Sainz
Formula 1

Williams ARRUINA la temporada de Sainz

  • 3 hours ago
El inesperado RIVAL que prefiere a Alonso como campeón antes que su propio equipo
Aston Martin

El inesperado RIVAL que prefiere a Alonso como campeón antes que su propio equipo

  • Ayer 21:00
Hamilton realiza nuevo LANZAMIENTO con Ferrari F1
Fuera de la pista

Hamilton realiza nuevo LANZAMIENTO con Ferrari F1

  • Ayer 20:00
¿Será lo mejor para Colapinto? Alpine aclara todo sobre Horner como nuevo director del equipo
Alpine

¿Será lo mejor para Colapinto? Alpine aclara todo sobre Horner como nuevo director del equipo

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
2.500+ views

Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

  • 23 enero
 Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026
2.500+ views

Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026

  • 23 enero
 ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
2.500+ views

ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes

  • 21 enero
 Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin
2.500+ views

Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin

  • 12 enero
 F1 Hoy: Fernando Alonso es arruinado por Aston Martin; Lewis Hamilton abandona Ferrari
2.500+ views

F1 Hoy: Fernando Alonso es arruinado por Aston Martin; Lewis Hamilton abandona Ferrari

  • 26 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x