F1 Noticias Hoy: El misterio de la ausencia de Alonso en los test;
F1 Noticias Hoy: El misterio de la ausencia de Alonso en los test;
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 27 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso Hoy: El motivo REAL de la ausencia en el inicio del test de pretemporada. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
Alpine
Colapinto Noticias Hoy: La VERDAD sobre problemas en test
- hace 45 minutos
F1 Hoy
F1 Noticias Hoy: El misterio de la ausencia de Alonso en los test;
- 1 hour ago
Formula 1
Williams ARRUINA la temporada de Sainz
- 3 hours ago
Aston Martin
El inesperado RIVAL que prefiere a Alonso como campeón antes que su propio equipo
- Ayer 21:00
Fuera de la pista
Hamilton realiza nuevo LANZAMIENTO con Ferrari F1
- Ayer 20:00
Alpine
¿Será lo mejor para Colapinto? Alpine aclara todo sobre Horner como nuevo director del equipo
- Ayer 20:00
Más leído
5.000+ views
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
2.500+ views
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
2.500+ views
Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026
- 23 enero
2.500+ views
ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
- 21 enero
2.500+ views
Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin
- 12 enero
2.500+ views
F1 Hoy: Fernando Alonso es arruinado por Aston Martin; Lewis Hamilton abandona Ferrari
- 26 enero