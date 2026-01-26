Fanáticos ENFURECEN contra la F1 por los días de pruebas en Barcelona

Los aficionados a la F1 se han sentido frustrados tras ver cómo se interrumpieron las transmisiones en vivo de algunos creadores de contenido durante las pruebas previas a la temporada en Barcelona.

Los monoplazas de F1 2026 han salido a pista por primera vez esta semana, en el marco de un shakedown privado de cinco días en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Este año, los equipos cuentan con 11 días de pruebas para pulir cualquier posible contratiempo con las nuevas regulaciones que se implantan en el deporte. No obstante, no todos aprovecharán la totalidad del tiempo, ya que el coche de Williams aún no está listo para competir en Barcelona, y McLaren, Ferrari y Aston Martin optan por esperar hasta más adelante en la semana.

Cabe destacar que las pruebas de pretemporada se desarrollan a puertas cerradas, sin que la F1 ofrezca una transmisión en directo, lo que ya tenía a muchos fans molestos por no poder disfrutar de la acción en tiempo real.

Para compensar la falta de emisión en directo, la F1 proporcionaba canales de datos a quienes contaban con acceso, permitiendo ver las listas de tiempos, así como la aparición de banderas rojas y amarillas e identificar qué piloto subía al coche de cada equipo en cada sesión.

A partir de estos datos, algunos creadores de contenido realizaron retransmisiones en directo a través de YouTube, comentando la nueva temporada mientras mostraban las listas de tiempos de la prueba previa.

Sin embargo, el pasado lunes por la tarde se informó del corte de estos canales de datos y de la retirada de varias de las transmisiones en vivo más populares en YouTube.

La repentina interrupción del primer shakedown de la temporada ha generado una intensa reacción en redes sociales. Los aficionados, que ya lamentaban no poder ver la acción en pista en directo, han expresado su enfado en numerosos mensajes.

Un usuario comentó: “Increíble, simplemente increíble”, mientras otro se preguntaba: “¿Qué sentido tiene hacer esto?”. Otros manifestaron su descontento diciendo: “No es divertido, para nada” y “Hay que preguntarse qué ganan con esta medida. En lugar de que los fans generen expectación y debatamos sobre la próxima temporada, ahora solo se escucha queja. No es que se impida a las escuderías trabajar con los datos, pues tienen múltiples métodos a su disposición”. Un aficionado, por su parte, sugirió que se trata simplemente de mantener el test de forma privada.

Detalles para la transmisión televisiva de las pruebas en Baréin

Quizás no podamos disfrutar de los cinco días de testing en Barcelona, pero las pruebas en Baréin, programadas para febrero, sí contarán con la atención de los fans en la televisión.

Según el calendario más reciente difundido por F1 TV, la cobertura de los primeros tres días de pruebas en Baréin (del 11 al 13 de febrero) se limitará a solo una hora diaria, iniciando a las 15:00 horas en Reino Unido (10:00 en la costa este y 7:00 en la costa pacífica). Esto implica que la primera sesión de cada día quedará completamente bloqueada.

Esta decisión supone una gran decepción para aquellos que esperaban dos sesiones completas de cobertura cada día.

La única noticia positiva es que, durante los últimos tres días de pruebas (del 18 al 20 de febrero), la emisión televisiva será completa, comenzando a las 7:00 horas en Reino Unido (2:00 en la costa este y las 23:00 del día anterior en la costa pacífica).

