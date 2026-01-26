Ferrari envía ILUSIONANTE mensaje sobre el mayor cambio de la F1 en 25 años

El campeonato de Fórmula 1 de 2026 promete ser espectacular, según el director de Ferrari, Fréderic Vasseur. El francés afirma que las modificaciones en el reglamento de este año representan la mayor transformación de los últimos 25 años.

«Sin duda, 2026 será una temporada llena de emociones», declaró Vasseur durante el lanzamiento oficial de la nueva Ferrari SF-26 el 23 de enero de 2026. «Probablemente se trate del cambio más importante en las normas de la F1 en un cuarto de siglo», concluyó.

Casi todos los aspectos del monoplaza se verán afectados por estas profundas modificaciones. Vasseur explicó que se renovarán elementos como el chasis, el motor, la batería, los neumáticos y las reglas deportivas. El concepto de “coche ágil” se ha puesto en el centro de este proyecto, con el objetivo de que los vehículos sean más compactos, ligeros y sostenibles.

Por ello, la distancia entre ejes se reducirá en 200 milímetros hasta un máximo de 3400 mm, mientras que el ancho del vehículo se disminuirá en 100 milímetros hasta 1900 mm. Además, el peso mínimo bajará en 30 kg hasta llegar a los 768 kg.

El sistema DRS desaparecerá, siendo reemplazado por una aerodinámica activa con alerones delanteros y traseros móviles, capaces de alternar entre un modo Z, que proporciona mayor downforce en las curvas, y un modo X, que reduce la resistencia para alcanzar máxima velocidad en las rectas.

Incertidumbre y el papel de los pilotos

«Debemos empezar de cero en cada aspecto», subrayó Vasseur, enfatizando que se trata de un reinicio total. Esta situación crea un terreno de juego incierto. «Lo interesante de las nuevas normas es que, muy probablemente, cada equipo haya optado por caminos distintos», añadió.

«Será crucial mantener una actitud muy abierta desde el inicio de la temporada para poder reaccionar a cualquier imprevisto». La estabilidad interna y la cohesión del equipo, acostumbrado a trabajar con un mismo objetivo, serán fundamentales.

La SF-26, presentada con un acabado rojo aún más intenso y detalles en blanco, ya realizó una primera prueba en Fiorano, aunque aún quedan muchas incógnitas. «Nadie conoce nuestra posición frente a la competencia hasta que se concreten los primeros tests en Barcelona y Baréin», concluyó Vasseur.

A los apasionados tifosi, seguidores incondicionales de Ferrari, Vasseur les envió un mensaje claro: «Muchísimas gracias por vuestro apoyo». El jefe del equipo es plenamente consciente de la importancia de su respaldo.

«Sabemos que necesitamos el soporte de los tifosi, de los pilotos y de los ingenieros. Para mí es fundamental contar, en cualquier situación, con ese apoyo inquebrantable», afirmó. Los tifosi ya hicieron sentir su presencia en las frías mañanas de Fiorano, congregándose para vislumbrar la nueva máquina durante la primera prueba de rodaje de la SF-26.

Principales cambios para la temporada de Fórmula 1 de 2026 Aspecto Cambio Objetivo Distancia entre ejes Reducida en 200 mm (máx. 3400 mm) Coches más compactos Ancho Reducido en 100 mm (máx. 1900 mm) Coches más compactos Peso mínimo Disminución en 30 kg (a 768 kg) Coches más ligeros Aerodinámica Aerodinámica activa (sustituye al DRS) Flexibilidad entre downforce y velocidad Fuente de energía Distribución equitativa de combustible y energía eléctrica, MGU-K tres veces más potente Sostenibilidad y rendimiento Recuperación de energía Doblada (a 8,5 MJ) Eficiencia

