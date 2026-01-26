Hamilton muestra una NUEVA función de F1 por primera vez

¡Los pilotos de F1 tienen un nuevo juguete! Como se ha comentado ampliamente, el DRS quedará fuera de la temporada 2026, cediendo el paso a una aerodinámica activa.

Estos innovadores sistemas, que aún no tienen un nombre definitivo, prometen renovar la imagen y el rendimiento en la pista.

Esto quiere decir que veremos alerones delanteros y traseros desplegándose en las secciones de alta velocidad de cada circuito. El viernes pasado se estrenó esta característica en acción, marcando un antes y un después para la categoría.

Ferrari presentó su SF-26 en la base de Maranello, anticipándose al primer test de pretemporada que se celebrará en Barcelona la próxima semana. Durante una breve vuelta, Lewis Hamilton mostró la nueva función ante las cámaras, dejando entrever el futuro de la competición.

Nueva 'active aero' una sorpresa a ver

A muchos les costaba imaginar la funcionalidad del alerón delantero, pero pocos esperaban que desapareciera casi por completo cuando el piloto activa el modo de máxima velocidad en línea recta. Esta evolución representa una ruptura radical con el diseño tradicional de los monoplazas de F1.

Ted Kravitz, de Sky Sports, estuvo presente en la sesión de pruebas y comentó: “El coche se ve más compacto y con un estilo renovado. Se ha añadido algo más de blanco en la cubierta del motor, acorde a la nueva imagen del equipo para este año.”

“Lo que más he notado es la apertura del alerón trasero, algo que veremos en todas las escuderías esta temporada, y el sonido del nuevo motor es realmente distinto. Se percibe más fuerte y áspero, lo que añade una nueva dimensión a la experiencia de la F1.”

