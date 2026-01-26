¿Por qué Checo Pérez utiliza el '11' en Cadillac?

Checo Pérez utilizará el número 11 con Cadillac, pero, a diferencia de otros pilotos, el motivo del mexicano para esto está ligado a otro deporte y atleta, en este caso, el fútbol y el chileno Iván Zamorano del América.

Los pilotos de F1 tienen un número específico para identificar su monoplaza, así como su vestimenta de carrera sobre lo cual incluso después hacen hasta todo un elemento de marca.

Aunque a veces no los escogen ellos mismos o se los asignan por un tema comercial, Sergio Pérez compartió la razón particular de por qué tiene el número 11.

Este sistema fue introducido desde la temporada 2014; sin embargo, no siempre ha sido así, ya que anteriormente eran designados de acuerdo a su posición en el Campeonato de Pilotos de la campaña anterior.

Los competidores tienen la posibilidad de elegir entre el '2' y el '99', quedando libre el '1' para el Campeón, si es que desea adoptar ese número, y el '17' que fue retirado en homenaje a Jules Bianchi tras su trágico accidente.

Sergio explicó acerca de sus motivos por los que el 11 le gustó para adoptarle en su automóvil.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Qué dijo Checo sobre la elección del número para su monoplaza?

“Solía admirar a un jugador de futbol, su nombre es Iván Zamorano y tenía el número 11. Así que cuando estaba en el karting dije, ‘Yo también quiero tener el 11’”, recordó el mexicano.

Iván Zamorano, también conocido como 'Bam-Bam' es un reconocido futbolista chileno que jugó como delantero y llegó a jugar al América de México en el año 2001, pero antes tuvo una exitosa trayectoria en equipos de la élite del fútbol mundial como el Real Madrid y el Inter de Milán.

Checo es un reconocido aficionado del América de México y su infancia coincidió con la llegada del chileno a las Águilas. donde además Zamorano logró entregar un campeonato a los azulcremas para romper una sequía de 13 años sin título utilizando el dorsal número 11 en su playera.

Zamorano es uno de los futbolistas que marcó a los aficionados al club de la capital y el claro ejemplo es el de Pérez, quien decidió homenajear al chileno portando el número que llegó a vestir con el equipo de sus amores.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!