Mercedes y la estrella George Russell han reconocido que no lograron obtener todo lo que deseaban en su última negociación contractual, lo cual deja abierta una posibilidad a más protagonismo para Andrea Kimi Antonelli.

El piloto británico fue uno de los pocos en la parrilla de Fórmula 1 cuyo futuro se veía incierto a mediados de 2025, ya que las negociaciones se prolongaban mientras Toto Wolff mantenía en el ojo público su interés por Max Verstappen.

Russell no firmó para la próxima temporada hasta mediados de octubre y, posteriormente, declaró a AMuS que no había conseguido todo lo que pedía en el acuerdo.

En concreto, su anhelo era contar con un coche de Fórmula 1. No se trataba del coche que se utiliza en carrera –puesto que a cada piloto se le facilita uno al firmar contrato, evitando así que tengan que recorrer la pista armando ruidos de "vroom vroom"–, sino de un vehículo para conservar de forma permanente.

Russell: el límite de costes me impide coleccionar coches

Russell atribuye su fracaso para adquirir un coche para su colección personal al límite de costes vigente en F1, ya que los equipos fabrican hoy en día monocascos completos a un ritmo mucho menor que en el pasado.

“Me encantaría coleccionar mis propios coches de Fórmula 1”, afirmó. “Pero debido al tope de costes, fabricamos solo tres o cuatro monocascos al año. Hace veinte años, cuando aún se permitían pruebas ilimitadas, cada equipo construía entre 15 y 20 chasis, los cuales se rotaban de forma regular.”

Añadió: “Intenté conseguir un coche de Fórmula 1 durante mis últimas negociaciones contractuales, pero lamentablemente, no tuve éxito.”

Aunque reconoce las dificultades, dejó entrever un poco de esperanza para el futuro: “Me gustaría que los equipos encontraran la manera de fabricar monocascos que no estén sujetos al límite presupuestario. Contamos con abundantes repuestos de todas las demás piezas.”

“Cada piloto dispone de cinco motores al año. Creo que Mercedes fabrica un total de 60 motores por temporada. Además, contamos con una gran cantidad de alerones traseros – para altos, medios y bajos niveles de carga aerodinámica. También hay suficientes alerones frontales y bajos. Tenemos, al menos, diez juegos de todas las demás piezas, pero solo se producen tres o cuatro monocascos. Quizá debería hablar con la FIA sobre esto.”

