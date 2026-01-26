close global

Headshot of Alonso in Aston Martin race suit and cap with Mercedes logo edited to his left

Alonso da un paso adelante y cierra un acuerdo millonario con Mercedes

Alonso da un paso adelante y cierra un acuerdo millonario con Mercedes

Nazario Assad De León
Headshot of Alonso in Aston Martin race suit and cap with Mercedes logo edited to his left

Alonso ha dado un paso para acercarse a Mercedes.

Fernando Alonso, bicampeón mundial, ha añadido una nueva joya a su colección. El piloto español ha incorporado a su garaje un exclusivo Mercedes CLK GTR, cuyo precio se rumorea alcanza cifras millonarias.

El piloto de 44 años no es ajeno a mostrar su impecable colección de automóviles. Entre sus tesoros se encuentra, por ejemplo, una Aston Martin Valiant valorada en torno a 2,5 millones de dólares.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Mercedes CLK GTR

La Mercedes CLK GTR deja de ser una superdeportiva común para convertirse en un auténtico ícono. Este vehículo es la evolución del coche con el cual la marca alemana logró la victoria en las 24 Horas de Le Mans a finales de los años noventa.

Se han fabricado tan solo unos pocos ejemplares, lo que la sitúa entre los autos de calle más raros y deseados del mundo.

Se estima que Alonso ha desembolsado aproximadamente diez millones de euros por esta joya automovilística.

Para quienes aún tengan dudas sobre su autenticidad, basta con fijarse en la matrícula: 1414, un guiño al legendario número de salida que el piloto tuvo durante su etapa en Aston Martin.

