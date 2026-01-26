Pruebas F1 2026: Horarios de Barcelona y cómo seguirlas por TV

Ha llegado el momento: la temporada de pruebas de Fórmula 1 para 2026 arranca hoy, lunes 26 de enero, en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Durante cinco días se vivirá una intensa actividad en pista, especialmente ahora que las nuevas regulaciones prometen transformar radicalmente el deporte.

Con estos cambios en las reglas, se anticipa una renovación significativa en la parrilla, en particular si se confirman los rumores que han rodeado a Mercedes. Antes de que se produzcan los ajustes, 10 de los 11 equipos —aún falta confirmar quién se ausenta— saldrán esta semana a evaluar sus monoplazas 2026 en un shakedown en Barcelona.

Horario de pruebas en Barcelona y horas de inicio

Las pruebas se desarrollarán del lunes 26 al viernes 30 de enero, con cinco días de acción, aunque cada equipo sólo podrá utilizar la pista en tres de esos días. La sesión diaria comienza a las 09:00 hora local (CET), lo que equivale a las 08:00 en Reino Unido, las 03:00 en la costa este de Estados Unidos o la medianoche en la costa oeste, y finaliza a las 17:00 (16:00 en Reino Unido, 11:00 en la costa este y 08:00 en la costa oeste).

Cómo seguir la acción en televisión

Aunque los coches estrenarán pista este año, la transmisión en directo estará totalmente restringida durante la semana, y las pruebas se realizarán a puerta cerrada. No obstante, los aficionados podrán ponerse al día gracias a un programa de resúmenes nocturnos ideado por Sky Sports en Reino Unido. El reconocido Ted Kravitz, figura legendaria de la pit lane, presentará este espacio que se emitirá cada noche a las 21:00 en Reino Unido (22:00 CET, 16:00 en la costa este y 13:00 en la costa oeste).

Kravitz presentará el programa nocturno.

Tras Barcelona, se programarán dos períodos de pruebas de tres días en Bahréin durante febrero. Del 11 al 13 de febrero se contará con una hora diaria de transmisión en vivo, mientras que del 18 al 20 se ofrecerá cobertura completa.

Qué esperar de las pruebas de F1 en 2026

Por ahora, no veremos a los monoplazas de Williams en pista en Barcelona, ya que el equipo anunció la semana pasada que se abstendrá de participar en el shakedown del Circuit de Cataluña. En un comunicado, la escudería explicó:

"Atlassian Williams F1 Team ha decidido no participar en las pruebas de shakedown de la próxima semana en Barcelona debido a retrasos en el programa del FW48, ya que seguimos trabajando para maximizar el rendimiento del coche. En su lugar, realizaremos varios tests, incluido un programa VTT con el monoplaza 2026, para prepararnos tanto para el primer test oficial en Bahréin como para la primera carrera de la temporada en Melbourne."

Asimismo, McLaren —bicampeón de Constructores— tampoco estará presente el lunes. Su director, Andrea Stella, reveló que los coches debutarán el martes o miércoles, comentando: "Queríamos disponer de todo el tiempo posible para el desarrollo, ya que cada día dedicado al diseño aporta un poco más de rendimiento."

El nuevo Mercedes W17.

Por lo demás, se espera la presencia de todos los equipos, poniendo especial atención en el nuevo Mercedes W17 y el Ferrari SF-26, en el marco del segundo año del Proyecto Lewis Hamilton en Maranello. Además, la parrilla se ve reforzada con dos nuevos participantes: Audi, que sustituye a Sauber, y el gigante estadounidense Cadillac, que llega como novato absoluto.

Las pruebas incorporarán elementos poco habituales en esta época, como la pintura flow-vis, un fluido fluorescente que ayuda a los especialistas en aerodinámica a analizar el flujo de aire sobre superficies como los laterales, el alerón trasero y el delantero. También regresan los aero rakes, estructuras ligeras equipadas con sensores que miden presión, temperatura y el comportamiento del flujo de aire, permitiendo a los equipos contrastar estos datos con los obtenidos en túnel de viento para optimizar la configuración aerodinámica en cada circuito.

¿Por qué las pruebas en Barcelona son secretas?

La modalidad de pruebas privadas impide que los medios tengan acceso al shakedown, permitiendo únicamente a un reducido grupo filmar contenido exclusivo para las escuderías y los pilotos. En la primera sesión no se dispondrá de pantallas con datos ni tiempos para el público, ya que el objetivo es que los equipos acumulen kilometraje y ajusten el rendimiento; los tiempos obtenidos no serán determinantes, a diferencia de lo que veremos en Melbourne, donde los entrenamientos en Albert Park arrancarán el 6 de marzo.

Además, la restricción de que cada equipo utilice la pista sólo tres de los cinco días está pensada para compensar posibles inclemencias del tiempo, características de enero en Europa, asegurando así que dispongan del tiempo suficiente para completar sus sesiones de prueba.

