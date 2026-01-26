close global

Max Verstappen

¿Adiós al 'Plan Mercedes'? Aston Martin responde a la llegada de Verstappen en 2027

¿Adiós al 'Plan Mercedes'? Aston Martin responde a la llegada de Verstappen en 2027

Nazario Assad De León
Max Verstappen

Aston Martin y Max Verstappen han vuelto a ser vinculados durante esta temporada y, muy probablemente, también en 2026 en relación a un posible asiento en 2027. La escudería ha decidido responder a los rumores y a la posible incorporación del cuatro veces campeón mundial.

Ante las declaraciones de Motorsport.com, Andy Cowell, jefe del equipo de Aston Martin, destacó la evolución del conjunto tras su llegada a la Fórmula 1.

"Desde que Lawrence Stroll adquirió el equipo, las acciones han seguido a las palabras. Basta observar la nueva sede, las inversiones realizadas y los fichajes, como el de Adrian Newey, para entender que nuestra determinación es real. Pronto, todo el paddock notará la ambición de pasar de una escudería enfocada en sobrevivir a una que está aquí para ganar."

Aston Martin se alegra del 'interés' de Verstappen

Aunque el propio Verstappen aún no lo ha confirmado, los medios suelen relacionar al piloto neerlandés con un futuro en Aston Martin. Esto se debe, en gran medida, a la presencia de Verstappen y a la incorporación de Honda como proveedor de motores a partir de 2026.

Cowell ve con buenos ojos el supuesto interés que el piloto ha despertado en la prensa. "El hecho de que Max muestre cierto interés –aunque no encuentro la palabra perfecta– es realmente halagador. Se da cuenta de que nuestro proyecto es firme y que estamos adoptando las medidas necesarias para ascender en el deporte."

Cowell no está dispuesto a hacer cualquier cosa por atraer a Verstappen, pero reconoce que para la temporada 2027 se abrirán varias posibilidades con la proximidad del fin de los contratos de Fernando Alonso y Lance Stroll.

"No es que sea un experto en volteretas; hasta en la piscina aún me cuesta un poco eso. Contamos con Fernando y Lance –ambos con una vasta experiencia– asegurados al menos hasta finales de 2026, lo que nos permite mantener un diálogo abierto sobre el futuro. Hablando con Adrian y nuestros ingenieros, la meta es desarrollar un coche tan competitivo que cualquier piloto con superlicencia sueñe con conducirlo."

