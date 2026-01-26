¡ALARMA! Leclerc sufre un desafortunado accidente
¡ALARMA! Leclerc sufre un desafortunado accidente
Hay oportunidades evidentes y luego está… lo que sea.
Antes de mostrar este video, queremos dejar muy claro que no tenemos confirmación de que Charles Leclerc haya pisado excremento el pasado viernes. No lo sabemos con certeza y, para no incomodar a nuestros contactos en Ferrari, preferimos no indagar demasiado.
La imagen, sin embargo, habla por sí misma. Al bajar de su nuevo SF-26, Leclerc parece haber encontrado algo indeseable en la suela de sus botas de carrera.
Si se nos ocurre otra razón que justifique ese enérgico frotarse el suelo con el empeine, la consideraremos; pero por el momento, la explicación más lógica es esa.
¿Realmente pisó caca Charles Leclerc?
La gran incógnita es: ¿qué animal utiliza los alrededores de Maranello como su baño personal? Seguramente no se trata de un gato, porque estos suelen enterrar sus desechos, ni tampo un wombat, ya que no son originarios de Italia. Cualquier otra especie podría estar detrás de esto.
A lo largo de los años hemos visto todo tipo de criaturas adentrarse en los circuitos de F1: lagartos gigantes, ciervos e incluso algunos perros humildes. La verdad es que podría ser cualquiera de ellos. Y no podemos evitar preguntarnos: ¿será que pudo haber sido obra de un ser humano? Aunque, claro, los italianos solemos tener clase.
Dejamos que el debate siga en los comentarios mientras nosotros comentamos el asunto a puertas cerradas. Lo cierto es que, casi con seguridad, hubo un desliz y Charles Leclerc terminó pisando algo que no quería. Al final, todo lo demás es mera anécdota.
I'm 100% sure he stepped in shit pic.twitter.com/faN9NfNmh5— Holiness (@F1BigData) January 23, 2026
