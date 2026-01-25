Mercedes alimenta el BLOQUEO hacia Horner en la F1

Mercedes se vio envuelto en polémica luego de que Toto Wolff afirmara que la arrogancia que mostraba Christian Horner fue clave para su despido de Red Bull.

Durante más de once temporadas, Horner y Wolff se midieron en la pista, intensificando su rivalidad con el paso de los años, especialmente durante la decisiva batalla por el campeonato en 2021. Mientras ambos equipos han atravesado altibajos recientemente, McLaren ha logrado coronarse con dos títulos consecutivos de constructores.

En el caso de Red Bull, la situación llevó a una reorganización en lo alto de la escudería. Horner fue relevado de sus funciones en julio, cuando Red Bull se encontraba en el cuarto puesto del campeonato de constructores, siendo sustituido por Laurent Mekies. Wolff mantiene hoy una relación mucho más fluida con Mekies que la que tenía con Horner, aunque admite que extraña contar con su antiguo rival en la parrilla.

En declaraciones al daily Telegraph, Wolff criticó duramente la incapacidad de Horner para reconocer sus errores. Recordó el polémico enfrentamiento en Abu Dhabi en 2021, cuando el director de carrera Michael Masi tomó una decisión que Horner se negó a cuestionar, pese a que, desde otra perspectiva, sus rivales habían sido merecedores del título tras sufrir diversas injusticias a lo largo de la temporada.

“Christian nunca supo admitir cuando se equivocaba. Si la situación se hubiera invertido, habría sido catastrófico, y él no dudaría en descargar una serie de insultos. Esa falta de introspección y empatía es un rasgo muy evidente en su carácter. Su sentido de derecho le llevó a esperar tener todo el poder, algo que Red Bull no estaba dispuesto a otorgarle”, afirmó Wolff.

¿Qué ocurrió en Abu Dhabi 2021?

Lewis Hamilton, que buscaba batir el récord y conquistar su octavo título mundial, y Max Verstappen llegaban empatados en puntos al último Gran Premio de la temporada en Abu Dhabi. Durante gran parte de la carrera, Hamilton dominó la competición, lo que parecía encaminarle hacia el campeonato.

No obstante, la controversia estalló cuando el entonces director de carrera, Masi, permitió que algunos coches rezagados adelantarán al reanudarse la competencia tras el safety car, luego del accidente sufrido por Nicholas Latifi. Esta decisión permitió a Red Bull posicionar a Verstappen, con neumáticos nuevos, justo detrás de Hamilton.

Aprovechando la oportunidad, Verstappen realizó un audaz adelantamiento en la última vuelta, conquistando así su primer título mundial y desencadenando escenas cargadas de emoción.

Tras el incidente, Masi dejó su cargo después de que se pusiera de manifiesto una inexactitud en la aplicación de las reglas; sin embargo, el debate sobre lo ocurrido persiste, y recientemente Wolff calificó la decisión de Masi como “demente”.

