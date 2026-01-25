¡ÚLTIMA HORA! Hamilton ABANDONA la pretemporada de Ferrari

Lewis Hamilton se tomó un merecido respiro en plena pretemporada de Fórmula 1. El piloto dejó Italia para dirigirse a la Semana de la Moda de París, combinando el mundo del automovilismo con el de la alta costura.

Llegó a la capital francesa justo antes de un importante evento de lanzamiento de F1, marcando su paso en uno de los encuentros de moda más destacados del año.

La cita parisina reúne a celebridades y referentes en escenarios de lujo, donde marcas icónicas como Givenchy, Chanel y Dior presentan sus colecciones. En esta ocasión, Hamilton reforzó su papel de embajador de Dior, aportando su inconfundible estilo.

Entra en escena Hamilton, demostrando que su influencia trasciende las pistas y se adentra con elegancia en el mundo de la moda.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Descifrando el look de Lewis Hamilton en la Semana de la Moda de París 2026

Hamilton asistió a su primer desfile de moda masculina de Dior luciendo una versión exclusiva de la colección Otoño/Invierno 2026. Su atuendo consistía en un sofisticado abrigo negro con cuello forrado de piel, combinado con una camisa blanca impecable, en una propuesta que rezuma elegancia y modernidad.

Lo que realmente captó todas las miradas fueron sus pendientes de diamantes en forma de racimo de la marca Briony Raymond, una joya con historia que data de los años 50 y que se valora en 24.500 dólares. Este detalle aportó un toque de distinción y resaltó su tendencia por los accesorios exclusivos.

En experiencias anteriores, como en el Met Gala 2025 del que fue co-presidente, Hamilton lució unos pendientes de diamantes tallados al estilo Asscher en oro blanco de 18 quilates. Con ello, reafirmó su compromiso con un estilo que combina la velocidad de las pistas y la sofisticación de la moda.

El legendario piloto confió una vez más en el talento del estilista Eric McNeal, responsable también de su imagen en el Met Gala y en el estreno de "F1: The Movie" en Nueva York el año pasado.

Además, en el exclusivo desfile de Dior, compartió la velada con reconocidas personalidades como Robert Pattinson, Jamie Dornan y Joe Alwyn, quienes lo ubicaron en la primera fila para disfrutar del espectáculo.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!