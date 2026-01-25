Mercedes se deshace de una GRAN DISTRACCIÓN para F1
Toto Wolff ha anunciado una decisión contundente dentro del equipo Mercedes.
La escudería, con sede en Brackley y valorada en casi 6 mil millones de dólares, ha sabido aprovechar su éxito para diversificar sus actividades fuera del automovilismo.
Hasta ahora, Mercedes aportaba ingenieros al equipo de vela vinculado a INEOS en la America’s Cup, apoyando la escudería de Ben Ainslie en las ediciones 2021 y 2024.
Sin embargo, en declaraciones a Forbes, Wolff explicó que se elimina la participación en la vela y en la consultoría tecnológica, optando por centrar todos sus esfuerzos en la Fórmula 1, especialmente de cara a la llegada de las nuevas normas en la temporada 2026.
Wolff elimina el programa de vela en la America’s Cup
Wolff puntualizó: “Ya no queremos seguir por este camino. Somos un equipo de Fórmula 1, no de vela ni de otros deportes. Nuestro compromiso es total con la F1.”
Tras los errores fundamentales cometidos en la era del efecto suelo, Mercedes se ha comprometido a no repetir esas fallas en el desarrollo, de cara a las innovadoras normas de 2026.
Además de los cambios aerodinámicos, que darán lugar a coches más pequeños y estrechos, se introducirán motores con mayor potencia eléctrica y se utilizarán combustibles 100% sostenibles.
Mercedes liderará también como proveedor de motores para equipos clientes, incluyendo a McLaren, Williams y Alpine. Wolff concluyó: “2022 fue la primera vez que no acertamos y ahora es el momento de evolucionar. La Fórmula 1 representa la innovación, la alta tecnología y el laboratorio de pruebas más rápido del mundo.”
