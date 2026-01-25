Hamilton es EXCLUIDO de su propia película en los Oscar

El piloto de Ferrari en F1, Lewis Hamilton, no aparece entre el personal acreditado cuando la película de F1 fue nominada al Oscar.

Hamilton figura como productor de este largometraje, estrenado el verano pasado, y su participación ya había sido destacada por el protagonista, Brad Pitt, quien resaltó el aporte del siete veces campeón en dotar de autenticidad y realismo al proyecto.

La cinta se consagró como la película de mayor recaudación en la carrera de Pitt, recaudando globalmente y recibiendo el reconocimiento de críticos y aficionados. Con ello, se posiciona como uno de los filmes de automovilismo más exitosos jamás realizados.

La historia sigue a Sonny Hayes, un piloto retirado interpretado por Pitt, que decide volver a las pistas para pilotar en el nuevo equipo APX GP, junto a Joshua Pearce, encarnado por Damson Idris. Aunque la edad del veterano Hayes levantó ciertas dudas por su aparente irrealidad —incluso Carlos Sainz se mostró escéptico ante la idea de que un estadounidense de más de 60 años regrese a la grilla—, la respuesta del público fue mayormente positiva.

En plena temporada de premios, la película ha sido nominada a cuatro premios Oscar: Mejor Película, Edición, Sonido y Efectos Visuales. Sin embargo, en una publicación en redes sociales se constató que Hamilton ha sido omitido en la lista de productores del nominados a Mejor Película. Nombres como los de Pitt, Chad Owen, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer se mencionan explícitamente, mientras que el término «productores» se usa para el resto del equipo, incluyendo a Hamilton.

¿Habrá secuela de la película de F1?

Tras su estreno en cines a finales de junio de 2025, el filme recaudó poco más de 631 millones de dólares, convirtiéndose en el noveno éxito de taquilla del año. Además, se posicionó como la película más rentable de la carrera de Pitt, pese a que no fue nominada al Oscar por su actuación, y se consolidó como el mayor éxito de Apple TV hasta la fecha.

Se ha hablado recientemente de una posible secuela. En una entrevista, al director Kosinski se le hizo la pregunta sobre un posible seguimiento, al que se refirió con el nombre provisional de «F2». Según se comenta, Kosinski mencionó haber conversado con el CEO de Apple, Tim Cook, quien aseguró que ya estaban abiertas las discusiones para el próximo capítulo.

Kosinski respondió: "Estamos en esa etapa de soñar y definir cuál podría ser el siguiente capítulo para Sonny Hayes y para Apex GP. Por la reacción mundial que ha provocado esta película, es algo que la gente quiere ver y me encantaría volver a hacerlo, ya que nos divertimos muchísimo en el proceso."

No obstante, habría que replantearse el nombre, ya que «F2» es el título de la categoría de formación de pilotos en la F1.

