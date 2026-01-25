Colocan a Sainz como potencial CAMPEÓN de F1

Jacques Villeneuve opina que pilotos como Carlos Sainz Jr. podrían llegar a conseguir un título mundial, siempre y cuando se encuentren en la situación adecuada.

No obstante, advierte que muchos “pilotos superrápidos” jamás tendrán la oportunidad de pelear en igualdad de condiciones. Según el excampeón, Sainz sí cuenta con el potencial necesario.

Villeneuve sostiene que ganar un campeonato no depende únicamente de la velocidad. El canadiense explica que existen numerosos pilotos veloces que, por falta de la mentalidad correcta o de los recursos necesarios, nunca lograrán coronarse campeones.

“Se necesita una mentalidad distinta. Hay muchos pilotos rápidos que simplemente no tienen lo que se requiere para ganar el campeonato”, declara el excampeón en una entrevista con PokerScout. “A veces, aquellos que aparentan ser un poco menos rápidos demuestran tener la determinación y capacidad para triunfar.”

Sainz tiene potencial, pero todavía no está en la posición

En el caso de Sainz, quien fue apartado recientemente en Ferrari, Villeneuve espera que se le dé otra oportunidad para competir por el título mundial. Con el coche adecuado, el madrileño tiene todo para alcanzar el éxito.

“No es sencillo decir si posee el potencial para convertirse en campeón, pero en su caso la respuesta casi con seguridad es afirmativa. Sin duda, merece otra oportunidad, especialmente por su estilo de conducción”, comenta el mundial de 1997.

Aunque Sainz nunca ha estado realmente en la pelea directa por el campeonato, sus sólidas actuaciones lo han hecho indispensable en la parrilla. El español fue apartado en Ferrari para dar paso a Lewis Hamilton, aunque sus resultados no tuvieron la culpa de esa decisión.

Tras ese episodio, se trasladó a Williams, donde rápidamente se adaptó. El año pasado finalizó en la novena posición del campeonato, acumulando 64 puntos y consiguiendo dos podios.

