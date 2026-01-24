TODOS los memes del nuevo Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc

Los memes sobre el nuevo monoplaza de Ferrari no han tardado en inundar las redes sociales.

La Scuderia reveló imágenes de la SF-26, el monoplaza con el que Lewis Hamilton y Charles Leclerc disputarán la próxima temporada en la Fórmula 1. Este anuncio ha encendido una verdadera oleada de comentarios y entusiasmo en las redes sociales.

La escudería italiana se convierte así en el sexto equipo en desvelar su coche para la próxima campaña. Durante la presentación en directo desde Fiorano, figuras como Hamilton y Leclerc estuvieron presentes, junto con otros invitados y miles de aficionados conectados por YouTube.

Aunque predomina el emblemático color rojo, se han incorporado novedosos detalles que han provocado reacciones encontradas en la comunidad. A continuación, puedes echar un vistazo a algunas de esas opiniones.

lovely day in maranello ❤️ pic.twitter.com/EvhANpWhiy — cande ⋆｡°✩ (@francofosi) January 23, 2026

Looks fresh and clean pic.twitter.com/0tMgGX0Vs8 — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) January 23, 2026

Relacionado: En imágenes: TODO lo que debes saber del NUEVO Ferrari para 2026

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!