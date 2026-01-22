Entregan la PEOR noticia Mercedes sobre su mayor deseo

El ex piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, no cree que Max Verstappen se mude a Mercedes en el futuro.

Según Schumacher, la combinación de Verstappen con Toto Wolff no funcionaría bien. El holandés ha sido vinculado en varias ocasiones con el equipo de Brackley, aunque esos rumores nunca se han materializado y el piloto sigue comprometido con Red Bull hasta 2028.

Si bien se barajan especulaciones sobre un posible cambio en caso de que Red Bull no le ofrezca un monoplaza competitivo para luchar por el título en 2026, el panorama no parece propicio para un traslado a Mercedes. La Fórmula 1 afronta una reforma normativa que afectará tanto a las unidades de potencia como a las reglas aerodinámicas, lo que podría obligar a Verstappen a reevaluar su futuro en función de quién se adapte mejor a los nuevos retos.

Schumacher, quien compitió en F1 entre 1997 y 2007 y ahora colabora con Sky Alemania, comentó en el podcast Backstage Boxengasse: “No logro imaginar que Max Verstappen y Toto Wolff puedan trabajar eficazmente juntos. De alguna manera, no sé por qué, pero no parecen encajar. Un equipo así, sin duda, haría todo lo posible por potenciar a Max si tuviera la oportunidad".

"Lo mismo pienso de Aston Martin, aunque en ese caso influye en parte la figura de Helmut. Además, es evidente que Verstappen se mostró muy cómodo al final del año pasado y se percibe que han forjado una unidad. Por eso, no dudo de esta unión; ¿dónde más podría obtener algo así, si no en un equipo que es prácticamente suyo?”, agregó.

¿Se quedará Verstappen en Red Bull?

Comentarios recientes sobre su intención de finalizar la carrera en Red Bull o, al menos, cumplir el contrato actual, han dejado de lado los rumores de un posible cambio en 2027 desde la escudería de Milton Keynes. Sin embargo, siendo cuatro veces campeón del mundo, es impensable que acepte verse compitiendo en la media tabla si el equipo falla en adaptarse a la nueva normativa.

A medida que avance la temporada 2026, las preguntas sobre el futuro a largo plazo de Verstappen se harán aún más intensas, especialmente considerando que varios equipos no han asegurado a sus pilotos más allá de esa fecha. Solo el tiempo dirá si Red Bull y su nuevo director de equipo, Laurent Mekies, serán capaces de convencer al holandés para que permanezca durante este periodo de renovación.

El año 2026 marcará un hito en la historia de Red Bull: será la primera temporada sin figuras claves como Christian Horner o Helmut Marko. Asimismo, la salida de la leyenda del diseño, Adrian Newey, y el reciente abandono del exdirector deportivo Jonathan Wheatley, quien se unió a Sauber en 2024, evidencian la magnitud de los cambios que se avecinan en la escudería.

