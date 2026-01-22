Red Bull alimenta la FURIA de los aficionados contra Ferrari

Una declaración insólita de Ferrari en las redes sociales ha dejado a los aficionados de la F1 totalmente desconcertados, mientras que Red Bull se ha tomado la molestia de burlarse de sus rivales.

De cara a la temporada 2026 y al tan esperado lanzamiento del nuevo monoplaza SF-26, Ferrari insinuó que su coche fue “construido en la oscuridad.”

La publicación apareció en X con el enunciado: “Construido en la oscuridad. Conducido a la luz.” Después de una temporada desastrosa –la tercera sin victorias en los últimos siete años–, los seguidores esperaban que al menos el monoplaza se hubiese elaborado con la transparencia que merecían.

No faltaron los comentarios críticos. Un usuario bromeó: “Construido en la oscuridad, estamos fritos,” mientras otro afirmaba que ya se estaban buscando excusas de antemano. También se comentó que, de haberse encendido las luces con el coche de la temporada anterior, la situación actual podría ser aún peor. Alguien incluso dijo: “Quizá ese es el problema de Ferrari hoy en día; si encendieran las luces, el coche sería mejor.”

Entre tanto, un aficionado se mostró optimista sobre la nueva máquina –aún sin revelar por completo sus secretos–, diciendo: “Hermosa máquina, ni siquiera las sombras pueden ocultar su alma.”

Red Bull se sumó a la broma, parodiando a Ferrari con la afirmación sobre su propio RB22: “Construido a la luz. Además, conducido a la luz.” Por supuesto, el nuevo coche de Ferrari no fue fabricado en la oscuridad, pero el verdadero sentido de su enigmático mensaje sigue siendo un misterio.

Descubriremos si el coche se fabricó con las luces encendidas cuando se revele por completo el diseño el próximo sábado 23 de enero.

Las esperanzas de Hamilton reposan en Ferrari

Uno de los que cuenta con que Ferrari haya encendido las luces al construir el SF-26 es Lewis Hamilton, quien, a sus 41 años, necesita reivindicarse con un histórico octavo título mundial.

Después de ganar apenas dos carreras en las últimas cuatro temporadas, el siete veces campeón se enfrenta a una nueva era en la F1, en la que cambios regulatorios radicales podrían permitir a su equipo adelantar a la competencia.

No obstante, Hamilton tendrá que mostrar un rendimiento muy superior al de 2025, una temporada en la que terminó 86 puntos por detrás de Charles Leclerc en su primera campaña como compañeros de equipo. El piloto, que no consiguió ni un solo podio, finalizó sexto en el campeonato de pilotos.

