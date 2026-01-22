close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Leclerc and Hamilton

Hamilton se BURLA de Leclerc dentro de Ferrari y la tensión aumenta

Hamilton se BURLA de Leclerc dentro de Ferrari y la tensión aumenta

Nazario Assad De León
Leclerc and Hamilton

Lewis Hamilton se ha burlado de su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, tras este afirmar que hoy se iba a “tomar un descanso” en el gimnasio. Ambos han participado en la reciente presentación de los impresionantes trajes de carrera para la temporada 2026 de la escudería italiana con sede en Maranello.

El nuevo monoplaza, el SF-26, será revelado este sábado 23 de enero, marcando un hito en los preparativos para la próxima temporada. Los dos pilotos esperan con ansias que la máquina del 2026 supere al modelo de 2025, que pasó la temporada sin aspirar siquiera a una victoria en un Gran Premio.

Recientemente se difundió un vídeo en la cuenta de X de Ferrari, donde se muestran momentos entre bastidores durante la sesión de exhibición de los nuevos trajes. En un ambiente relajado y cargado de humor,

Hamilton preguntó a Leclerc a qué hora se había levantado; el piloto monegasco respondió: “7:45”. Unos instantes después, el británico bromeó: “¿No fuiste al gimnasio?”, a lo que Leclerc replicó: “Hoy estoy descansando”. La respuesta de Hamilton, entre risas, fue: “¿Descansando?”.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Hamilton y Leclerc esperan protagonizar la lucha por el título

Por muy en forma que estén, ambos saben que sin un coche competitivo no podrán aspirar al campeonato. Las nuevas regulaciones que entran en vigor este año ofrecen a Ferrari la oportunidad de mejorar su rendimiento en pista, siempre que logren un desarrollo acertado.

La escudería dominó parcialmente la temporada 2022, ganando dos de los tres primeros Grandes Premios, pero luego experimentó altibajos durante el resto de la campaña y en 2023.

Ferrari no logra conquistar ningún campeonato desde la temporada 2008 y confía en que el talento combinado de Leclerc y Hamilton les ayude a romper esa racha en el 2026.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2641 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Entregan la PEOR noticia Mercedes sobre su mayor deseo
Mercedes

Entregan la PEOR noticia Mercedes sobre su mayor deseo

  • 3 hours ago
Red Bull alimenta la FURIA de los aficionados contra Ferrari
Formula 1

Red Bull alimenta la FURIA de los aficionados contra Ferrari

  • 3 hours ago
Hamilton prepara CAOS en Ferrari antes de iniciar la temporada
Ferrari

Hamilton prepara CAOS en Ferrari antes de iniciar la temporada

  • 3 hours ago
Hamilton se BURLA de Leclerc dentro de Ferrari y la tensión aumenta
Ferrari

Hamilton se BURLA de Leclerc dentro de Ferrari y la tensión aumenta

  • 3 hours ago
LEGO ya ha lanzado su PRIMER coche F1
Formula 1

LEGO ya ha lanzado su PRIMER coche F1

  • 3 hours ago
Checo Noticias Hoy: Red Bull se burla de aliado; Cadillac prepara una estrategia innovadora
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Red Bull se burla de aliado; Cadillac prepara una estrategia innovadora

  • Hoy 02:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x