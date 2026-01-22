Hamilton se BURLA de Leclerc dentro de Ferrari y la tensión aumenta
Hamilton se BURLA de Leclerc dentro de Ferrari y la tensión aumenta
Lewis Hamilton se ha burlado de su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, tras este afirmar que hoy se iba a “tomar un descanso” en el gimnasio. Ambos han participado en la reciente presentación de los impresionantes trajes de carrera para la temporada 2026 de la escudería italiana con sede en Maranello.
El nuevo monoplaza, el SF-26, será revelado este sábado 23 de enero, marcando un hito en los preparativos para la próxima temporada. Los dos pilotos esperan con ansias que la máquina del 2026 supere al modelo de 2025, que pasó la temporada sin aspirar siquiera a una victoria en un Gran Premio.
Recientemente se difundió un vídeo en la cuenta de X de Ferrari, donde se muestran momentos entre bastidores durante la sesión de exhibición de los nuevos trajes. En un ambiente relajado y cargado de humor,
Hamilton preguntó a Leclerc a qué hora se había levantado; el piloto monegasco respondió: “7:45”. Unos instantes después, el británico bromeó: “¿No fuiste al gimnasio?”, a lo que Leclerc replicó: “Hoy estoy descansando”. La respuesta de Hamilton, entre risas, fue: “¿Descansando?”.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Hamilton y Leclerc esperan protagonizar la lucha por el título
Por muy en forma que estén, ambos saben que sin un coche competitivo no podrán aspirar al campeonato. Las nuevas regulaciones que entran en vigor este año ofrecen a Ferrari la oportunidad de mejorar su rendimiento en pista, siempre que logren un desarrollo acertado.
La escudería dominó parcialmente la temporada 2022, ganando dos de los tres primeros Grandes Premios, pero luego experimentó altibajos durante el resto de la campaña y en 2023.
Ferrari no logra conquistar ningún campeonato desde la temporada 2008 y confía en que el talento combinado de Leclerc y Hamilton les ayude a romper esa racha en el 2026.
