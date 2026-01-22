LEGO ya ha lanzado su PRIMER coche F1

LEGO ha vuelto a sorprender a los aficionados de la F1 con sus coches fabricados para la categoría reina.

La colección “Speed Champions”, que llega antes de la temporada 2026 bajo un nuevo nombre, convierte a Audi en el primer equipo disponible para adquirir. Ya sea que disfrutes viendo a tus pilotos favoritos competir en una pista construida con LEGO o te animes a montar tu propio mini Lewis Hamilton en casa, la colección ya invita a recrear la parrilla de 2026.

Tras su presentación en Berlín, LEGO anunció oficialmente el set Speed Champions F1, que incluye el coche de carreras Audi Revolut F1 Team R26. Este vehículo, formado por 215 piezas, se lanzará el domingo 1 de marzo a un precio de 27,99 dólares, y ha sido diseñado para reflejar las nuevas normativas de la próxima temporada.

El coche de juguete destaca por su nivel de detalle. Incorpora una cabina, un alerón trasero, logotipos de patrocinadores, suspensión en la rueda delantera e incluso neumáticos Pirelli. Además, el set incluye una minifigura equipada con el uniforme oficial de Audi y un casco, ofreciendo así una experiencia completa para los coleccionistas y fanáticos.

Audi lanza su retador para la F1 2026

El martes, Audi presentó su imponente imagen en gris titanio, acentuada con toques rojos y repleta del inconfundible logotipo de la marca en el mismo tono.

Durante el evento en vivo en Berlín, los pilotos Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg se hicieron presentes junto a Jonathan Wheatley, director del equipo.

Wheatley comentó: "Este coche es la materialización de miles de horas de esfuerzo por parte de un grupo sumamente talentoso repartido en nuestras instalaciones. Hoy iniciamos este camino con gran orgullo, pero también con humildad, pues es apenas el primer día de una larga campaña."

El director añadió: "Nuestra misión es impregnar cada fibra de este equipo con el ADN de un campeón. Queremos fomentar una cultura de resistencia, precisión y una curiosidad incansable para alcanzar el máximo rendimiento. Cada vuelta, cada análisis y cada carrera fortalecerán a nuestro equipo, convirtiendo día a día nuestra ambición en una realidad sobre la pista."

