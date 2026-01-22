close global

﻿
Colapinto at Alpine

VIDEO: Filtran imágenes de Colapinto con motor ILEGAL

VIDEO: Filtran imágenes de Colapinto con motor ILEGAL

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Colapinto at Alpine

Alpine recorrió sus primeros compases en Silverstone con su nuevo monoplaza, el A526.

Esta fase de shakedown marcó un hito para el equipo francés, ya que fue la primera vez que el coche salía a la pista equipado con un motor Mercedes. La presentación oficial se dará a conocer a finales de esta semana.

Pierre Gasly se puso al volante del nuevo Alpine para aprovechar sus primeros minutos de la temporada.

El cambio a motores Mercedes se produce tras la decisión de Renault de dejar de suministrar unidades, lo que supone una transformación importante para un equipo que durante años compitió con sus propios motores Renault.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Motor Mercedes controvertido

El nuevo motor Mercedes no está exento de polémicas. Circulan rumores de que la escudería estaría aplicando una técnica especial en las relaciones de compresión para obtener una ventaja considerable frente a sus rivales.

Ferrari, Audi y Honda ya han expresado sus dudas ante la FIA y han solicitado aclaraciones. Una reunión decisiva se ha programado para finales de la semana para abordar este tema.

Las modificaciones previstas para 2026 van más allá de la cuestión de los motores. Se implementarán nuevas regulaciones aerodinámicas que sustituirán el DRS por sistemas de aerodinámica activa y se adoptará el concepto del "coche más ágil", lo que implicará vehículos más pequeños y ligeros.

Además de Gasly, Alpine ha confirmado la incorporación de Franco Colapinto para la temporada 2026. Flavio Briatore confía en que Colapinto es el compañero ideal para devolver al equipo a la cima, contando con su atractivo comercial y el respaldo de patrocinadores argentinos.

