Williams revela una NUEVA asociación para Sainz

Williams, escudería donde pilota Carlos Sainz, ha presentado la última versión de su equipación, marcando el inicio de su primera colaboración con New Era, su nuevo socio para 2026.

El año pasado se confirmó que el escudería dirigida por James Vowles no continuará su alianza con PUMA más allá de 2025. En su lugar, Williams ha establecido una colaboración con la icónica marca neoyorquina de gorras, New Era.

Con este movimiento, New Era se lanza al mundo de la Fórmula 1 de una forma inédita, ya que hasta ahora se había centrado exclusivamente en accesorios para la cabeza.

El kit Williams F1 2026 ya se encuentra disponible en el sitio web de New Era.

Sainz y Albon "Creando la Cultura de la Velocidad"

Previo al lanzamiento del monoplaza 2026, programado para el 3 de febrero, los pilotos Carlos Sainz y Alex Albon se encargaron de lucir el nuevo look del equipo para la próxima temporada.

La nueva alianza entre Williams y New Era gira en torno al concepto de "Crear la Cultura de la Velocidad", idea que se plasma en su colección debut de equipación.

Por primera vez, una marca con 106 años de historia en el deporte y el estilo de vida se adentra en el mundo de la F1 más allá de los tradicionales accesorios para la cabeza. New Era ofrece para 2026 una completa línea de equipación, que incluye prendas y complementos especialmente diseñados para el equipo, los pilotos y los aficionados a nivel mundial.

Esta colección es solo el inicio de una emocionante colaboración a largo plazo, que fusiona un siglo de herencia deportiva estadounidense con la precisión innovadora de la ingeniería británica en la Fórmula 1.

Los detalles del nuevo diseño se han plasmado también en un llamativo aspecto, cuidadosamente seleccionado por los fans, que se exhibirá en el monoplaza FW48 de Williams durante las pruebas privadas de pretemporada en Barcelona la próxima semana.

Con nueve campeonatos de constructores y siete títulos de pilotos en su haber, gracias a leyendas como Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jacques Villeneuve, Williams aspira a continuar su legado de éxitos en 2026 y en los años venideros, incluso ante nuevas regulaciones.

El kit 2026 ha sido diseñado para cumplir con las exigencias del automovilismo y, al mismo tiempo, reflejar la renovada identidad del equipo. La nueva colección de productos F1 incluye una amplia selección de camisetas, sudaderas, chaquetas y mucho más, destacando el nuevo logotipo del equipo, un homenaje a su rica historia en el deporte motor.

Los icónicos snapbacks, gorras trucker y bucket, gorros tejidos y el emblemático modelo ajustado 59FIFTY de New Era también estarán disponibles con el distintivo de Williams F1.

El director del equipo, Vowles, explicó sobre esta iniciativa: “El lanzamiento de la equipación es un hito emocionante en nuestra colaboración con New Era. El kit representa quiénes somos hoy como equipo: orgullosos de nuestra historia, firmes en nuestra identidad y totalmente enfocados en el futuro. Nos alegra poder compartir este momento con nuestros aficionados y ver al equipo en pista por primera vez con New Era.”

Por su parte, el CEO de New Era, Christopher Koch, comentó: “Iniciar este camino junto al Atlassian Williams F1 Team refleja el compromiso continuo de New Era con el deporte y la cultura a nivel global. Al combinar nuestro legado cultural con uno de los equipos más respetados y en auge en la F1, estamos trasladando la energía, precisión y tradición de las carreras a una nueva forma de expresión para los fans.”

