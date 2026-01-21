Cadillac prepara INNOVADORA estrategia para Checo en 2026

Según Pat Symonds, el nuevo equipo Cadillac en la Fórmula 1, donde pilotará Checo Pérez, no seguirá el modelo de sus rivales en 2026.

Cadillac se convertirá en la undécima escudería en la parrilla, siendo la primera vez desde la temporada 2016 que participan más de diez equipos. Su alineación de pilotos contará con la experiencia del ganador de Grandes Premios Sergio Pérez y Valtteri Bottas, y además dispondrán de la colaboración de Ferrari en 2026 y 2027, usando sus unidades de potencia.

El consultor ejecutivo de ingeniería, Pat Symonds, ha explicado que ser un equipo cliente no impide luchar por campeonatos, siempre y cuando se decida marcar el rumbo en determinadas decisiones de diseño. McLaren, por ejemplo, fue cliente de Mercedes en 2024 y 2025, consiguiendo consecutivamente el campeonato de constructores mientras Lando Norris se llevó el título de pilotos.

—No vamos a seguir el modelo de algunos de nuestros competidores —afirma Symonds, leyenda de la F1—. Vamos a aprovechar el motor y la caja de cambios tipo cassette, pero el resto, como el portacaja, la suspensión trasera, la delantera y todas aquellas piezas que otros equipos compran a proveedores, las diseñaremos desde cero. Creo firmemente en tomar el control de nuestro propio destino y, a mi parecer, ser un equipo cliente no es el camino para ganar el campeonato mundial.

¿Dónde competirá Cadillac en 2026?

Ser un equipo cliente en 2026 podría aliviar parte de la presión, ya que las importantes modificaciones en la regulación de las unidades de potencia obligan a los fabricantes a desarrollar nuevos turbos híbridos.

Once días de pruebas en Barcelona y Baréin antes del primer fin de semana de carrera permitirán a todos los equipos y fabricantes pulir cualquier problema inicial. Sin embargo, Audi, el otro nuevo nombre en la parrilla, enfrentará la presión adicional de debutar como equipo oficial desde el comienzo.

Mientras que Audi ha absorbido a la ya establecida escudería Sauber, Cadillac comienza desde cero y aún desconoce cómo funcionarán en pista las piezas que diseñe para su monoplaza. La entrada de Cadillac fue aprobada por la FIA y la Administración de la Fórmula 1 en noviembre de 2024, lo que implica que han tenido muy poco tiempo para conformar la mayor parte de su equipo.

El director del equipo, Graeme Lowdon, ya ha advertido al consejo de administración que, pese a contar con la prometedora y experimentada pareja de pilotos formada por Bottas y Pérez, Cadillac probablemente terminará en la parte trasera de la parrilla en 2026.

