Marko buscó IMPONER a este piloto sobre Checo en Red Bull

Helmut Marko, exasesor de Red Bull Racing, ha manifestado sus críticas respecto a la elección de Sergio Pérez como compañero de equipo de Max Verstappen y ha señalado cuál piloto es el que él quería en lugar del mexicano.

Según Marko, en 2020 el equipo buscaba incorporar a un piloto más experimentado que pudiera desempeñar con soltura el papel de "segundo" al neerlandés. Así lo comentó en una entrevista con OE24.

La búsqueda de un compañero ideal llevó a Red Bull a considerar a Nico Hülkenberg, quien en ese momento actuaba como piloto de reserva para Racing Point, el equipo de Pérez.

Las conversaciones con Hülkenberg estaban bastante avanzadas, pero la inesperada victoria de Pérez en el Gran Premio de Baréin 2020 acabó inclinando la balanza a favor del mexicano.

Hülkenberg: ¿una oportunidad perdida?

Pérez compitió durante cuatro temporadas para la escudería austriaca, aunque Marko reconoce ahora que ficharlo pudo haber sido un error.

Marko admite que las negociaciones con Hülkenberg marchaban con buen ritmo: "Estábamos en contacto con él, pero la victoria de Pérez en Baréin cambió el panorama. Quizás nos equivocamos en nuestra decisión".

Además, comenta que Hülkenberg ha evolucionado notablemente con el tiempo: "Hoy en día es un piloto superior; a mayor experiencia, comete menos errores. Es por ello que ha conseguido un excelente contrato en Audi".

