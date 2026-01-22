F1 Noticias Hoy: Las opciones de Verstappen en Aston; Ventaja de Alonso en 2026
F1 Noticias Hoy: Las opciones de Verstappen en Aston; Ventaja de Alonso en 2026
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 21 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso Hoy: Hay OPCIONES para ver a Max Verstappen en Aston Martin. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso Hoy: ATENCIÓN - La ventaja de Aston Martin sobre Mercedes. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy
F1 Noticias Hoy: Las opciones de Verstappen en Aston; Ventaja de Alonso en 2026
- hace 10 minutos
Alpine
Colapinto Noticias Hoy: Mercedes le mete mano a su carro; Sorprende con operación secreta
- 1 hour ago
Alpine
Colapinto SORPRENDE al mundo de la F1 con Alpine en operación secreta
- 3 hours ago
Cadillac
Cadillac prepara INNOVADORA estrategia para Checo en 2026
- Ayer 20:00
Formula 1
Marko buscó IMPONER a este piloto sobre Checo en Red Bull
- Ayer 19:00
Aston Martin
URGENTE: Mercedes METE MANO en el Alpine de Franco Colapinto
- Ayer 18:00
Más leído
7.500+ views
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
5.000+ views
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
4.000+ views
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
2.500+ views
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
2.500+ views
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
2.500+ views
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero