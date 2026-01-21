close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Ferrari, Las Vegas, 2025

Ferrari revela su CULPA en el mal 2025 de Hamilton en la F1

Ferrari revela su CULPA en el mal 2025 de Hamilton en la F1

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Ferrari, Las Vegas, 2025

Fred Vasseur ha reconocido que una decisión tomada al inicio de la temporada tuvo consecuencias inesperadamente negativas para el futuro del equipo, marcando una temporada desastrosa para la Scuderia en 2025.

El equipo optó por centrar sus esfuerzos en el monoplaza de 2026 desde abril, deteniendo todo desarrollo aerodinámico cuando apenas había comenzado la temporada.

Esta elección se fundamentó en la imposibilidad de renovar los veloces "coches papaya" de McLaren antes de fin de año, además de que cualquier mejora en el coche de 2025 no se trasladaría a 2026 por los cambios regulatorios de gran alcance que se avecinan.

Vasseur destaca que, pese a ello, la decisión fue la correcta; aunque admite que subestimó el efecto sobre su equipo, al saber que durante la temporada se distanciarían cada vez más de los líderes del campeonato.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Jefe de Ferrari: Tomamos la decisión correcta

El líder en apuros explicó a los medios: "Sentíamos que algo faltaba, ya que al apostar por 2026 admitíamos que no contábamos con la confianza para alcanzar a McLaren antes de que terminara 2025. Esa fue la lógica detrás de nuestra decisión y, sinceramente, creo que fue la opción adecuada."

Añadió: "Lo que, quizá a nivel personal, subestimé fue el difícil reto de mantener al equipo con expectativas en alto cuando está claro que el desarrollo se paraliza. No es solo cuestión de motivación, sino de gestionar esperanzas, y eso resulta crucial. Como colectivo, debemos mantenernos dentro de nuestra zona de confort y afrontar estos desafíos."

Ferrari ya ha dado un paso importante para 2026 al reasignar a Riccardo Adami, quien trabajaba como ingeniero de carrera de Lewis Hamilton, para que se incorpore en un nuevo rol dentro de la academia de pilotos del equipo.

Sin embargo, este cambio por sí solo no parece tener el peso suficiente para alterar significativamente las posibilidades de título del equipo en 2026. De hecho, las cuotas sitúan a Ferrari como tercer favorito, con probabilidades de 9/1 para ganar el Campeonato de Constructores, detrás de Mercedes y McLaren.

Mientras tanto, Leclerc y Hamilton se cotejan con cuotas de 20/1 y 33/1 respectivamente para conquistar el título de Pilotos en 2026, lo que revela una probabilidad implícita de apenas un 2,9% para Hamilton.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2581 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

CONFIRMADO: Ferrari hace CAMBIOS en su alineación de la F1
Ferrari

CONFIRMADO: Ferrari hace CAMBIOS en su alineación de la F1

  • hace 12 minutos
¡El nuevo equipo de F1 apuesta 2 MIL MILLONES en la F1!
Audi

¡El nuevo equipo de F1 apuesta 2 MIL MILLONES en la F1!

  • 1 hour ago
Ferrari revela su CULPA en el mal 2025 de Hamilton en la F1
Ferrari

Ferrari revela su CULPA en el mal 2025 de Hamilton en la F1

  • 1 hour ago
¡Descuidan a Antonelli! Mercedes DESPIDE a uno de sus favoritos para la nueva F1
Mercedes

¡Descuidan a Antonelli! Mercedes DESPIDE a uno de sus favoritos para la nueva F1

  • 1 hour ago
Este será el NUEVO aliado de Hamilton para renacer en Ferrari
Ferrari

Este será el NUEVO aliado de Hamilton para renacer en Ferrari

  • 1 hour ago
Ferrari lanza la MÁXIMA humillación sobre Hamilton
Ferrari

Ferrari lanza la MÁXIMA humillación sobre Hamilton

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x