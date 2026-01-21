Ferrari revela su CULPA en el mal 2025 de Hamilton en la F1

Fred Vasseur ha reconocido que una decisión tomada al inicio de la temporada tuvo consecuencias inesperadamente negativas para el futuro del equipo, marcando una temporada desastrosa para la Scuderia en 2025.

El equipo optó por centrar sus esfuerzos en el monoplaza de 2026 desde abril, deteniendo todo desarrollo aerodinámico cuando apenas había comenzado la temporada.

Esta elección se fundamentó en la imposibilidad de renovar los veloces "coches papaya" de McLaren antes de fin de año, además de que cualquier mejora en el coche de 2025 no se trasladaría a 2026 por los cambios regulatorios de gran alcance que se avecinan.

Vasseur destaca que, pese a ello, la decisión fue la correcta; aunque admite que subestimó el efecto sobre su equipo, al saber que durante la temporada se distanciarían cada vez más de los líderes del campeonato.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Jefe de Ferrari: Tomamos la decisión correcta

El líder en apuros explicó a los medios: "Sentíamos que algo faltaba, ya que al apostar por 2026 admitíamos que no contábamos con la confianza para alcanzar a McLaren antes de que terminara 2025. Esa fue la lógica detrás de nuestra decisión y, sinceramente, creo que fue la opción adecuada."

Añadió: "Lo que, quizá a nivel personal, subestimé fue el difícil reto de mantener al equipo con expectativas en alto cuando está claro que el desarrollo se paraliza. No es solo cuestión de motivación, sino de gestionar esperanzas, y eso resulta crucial. Como colectivo, debemos mantenernos dentro de nuestra zona de confort y afrontar estos desafíos."

Ferrari ya ha dado un paso importante para 2026 al reasignar a Riccardo Adami, quien trabajaba como ingeniero de carrera de Lewis Hamilton, para que se incorpore en un nuevo rol dentro de la academia de pilotos del equipo.

Sin embargo, este cambio por sí solo no parece tener el peso suficiente para alterar significativamente las posibilidades de título del equipo en 2026. De hecho, las cuotas sitúan a Ferrari como tercer favorito, con probabilidades de 9/1 para ganar el Campeonato de Constructores, detrás de Mercedes y McLaren.

Mientras tanto, Leclerc y Hamilton se cotejan con cuotas de 20/1 y 33/1 respectivamente para conquistar el título de Pilotos en 2026, lo que revela una probabilidad implícita de apenas un 2,9% para Hamilton.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!