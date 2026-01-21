¡Descuidan a Antonelli! Mercedes DESPIDE a uno de sus favoritos para la nueva F1

Entre el ruido de los demás equipos, Andrea Kimi Antonelli ha sufrido una nueva baja en Mercedes.

Mercedes-AMG Petronas F1 anunció el 20 de enero de 2026 que John Owen, Director de Diseño de Coches, dejará el equipo este año.

Owen, que formaba parte de la escudería en Brackley desde 2007, ha sido clave en la consecución de nueve campeonatos de constructores.

Con 52 años, Owen ha decidido tomarse una pausa en la Fórmula 1. Permanecerá en el equipo hasta la mitad de la temporada 2026 para garantizar una transición fluida a su sucesor y, tras ello, iniciará un período de "gardening leave". Todavía se desconoce cuál será su próximo desafío.

La aportación de John Owen al éxito de Mercedes

John Owen inició su carrera en el conjunto en 2007, en aquel entonces conocido como Honda Racing. Continuó con el equipo durante su transformación en Brawn GP, donde, como Director de Aerodinámica, fue fundamental para lograr el título de constructores en 2009.

Después se integró en Mercedes-AMG F1, y tras la consolidación del equipo en 2010, fue promovido a Chief Designer, llegando en 2023 a ocupar el cargo de Director de Diseño de Coches. A lo largo de su carrera, Owen ha contribuido en el desarrollo de 17 monoplazas, siendo la W17 su último proyecto para la temporada 2026.

Bajo su liderazgo, el equipo consiguió ocho campeonatos consecutivos de constructores entre 2014 y 2021. Sin embargo, entre 2022 y 2025 Mercedes no sumó nuevos títulos, y fue McLaren quien se alzó con el campeonato de constructores en 2025.

La vacante dejada por John Owen será cubierta internamente por Giacomo Tortora, actual Director de Ingeniería, quien ascenderá a Director de Diseño de Coches. Tortora reportará al Director Técnico Adjunto, Simone Resta. Se esperan los renders de la W17, último coche de Owen, el jueves 22 de enero de 2026. La presentación oficial del equipo se realizará el lunes 2 de febrero de 2026 y contará con la presencia de los pilotos George Russell y Kimi Antonelli.

Datos relevantes sobre la trayectoria de John Owen en Mercedes Aspecto Detalles Inicio en el equipo 2007 (como Honda Racing) Cargos relevantes Director de Aerodinámica (Brawn GP), Chief Designer (desde 2010), Director de Diseño de Coches (desde 2023) Campeonatos de constructores 9 (1 con Brawn GP, 8 con Mercedes) Época de dominio 2014-2021 (8 campeonatos consecutivos) Último proyecto W17 (para la temporada 2026) Sucesor Giacomo Tortora (nuevo Director de Diseño de Coches)

