Este será el NUEVO aliado de Hamilton para renacer en Ferrari
Scuderia Ferrari confirmó el pasado 20 de enero de 2026 que Lewis Hamilton contará con un nuevo race engineer para la temporada 2026 de Fórmula 1.
Después de un debut complicado en 2025, en el que la comunicación entre Hamilton y su anterior race engineer, Riccardo Adami, no fue la adecuada, el equipo decidió realizar un importante cambio en su estructura técnica.
Riccardo Adami, quien había acompañado a Hamilton desde 2025, se trasladó a un nuevo puesto dentro de la Ferrari Driver Academy a partir del 16 de enero de 2026.
En su nueva función se encargará de la gestión de la academia y del programa de pruebas de coches antiguos (TPC). Aunque no se trata de un despido, su salida marca un cambio clave en el soporte técnico para el siete veces campeón del mundo.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Luca Diella, el principal candidato
Aunque Ferrari aún no ha anunciado oficialmente quién ocupará el puesto de forma permanente, Luca Diella –actual performance engineer de Hamilton– se perfila como el favorito. El ingeniero cuenta con un sólido pasado en Mercedes, donde trabajó junto a Hamilton durante cuatro años, experiencia que sin duda facilitará una transición fluida en la nueva temporada.
Mientras se toma una decisión definitiva, Bryan Bozzi, que normalmente trabaja con Charles Leclerc, asumirá de forma provisional el rol de race engineer durante la primera prueba de pretemporada en Barcelona.
Los tests se celebrarán del 26 al 30 de enero de 2026 en el Circuito de Barcelona-Catalunya, y se desarrollarán a puertas cerradas. Además, Ferrari presentará su nuevo monoplaza SF-26 el 23 de enero, centrando después sus esfuerzos en preparar a los pilotos para el nuevo reglamento de 2026.
Los rumores sobre un posible reencuentro entre Hamilton y su antiguo race engineer en Mercedes, Peter "Bono" Bonnington, han quedado definitivamente descartados. Bonnington continuará en Mercedes, donde en 2026 se encargará de ser el race engineer del joven Kimi Antonelli. Por su parte, Ferrari anunciará la designación oficial del nuevo race engineer de Hamilton en el marco de la presentación del nuevo coche.
